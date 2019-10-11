​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.10.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,26% - до 1,8726 маната, курс рубля - на 0,76% - до 0,0264 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8726
|1 Российский рубль
|0.0264
|1 Австралийский доллар
|1.1520
|1 Аргентинское песо
|0.0293
|1 Белорусский рубль
|0.8260
|1 Бразильский реал
|0.4138
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1131
|100 Вон Республики Корея
|0.1429
|1 Чешская крона
|0.0725
|100 Чилийских песо
|0.2367
|1 Китайский юань
|0.2393
|1 Датская крона
|0.2508
|1 Грузинский лари
|0.5734
|1 Гонконгский доллар
|0.2168
|1 Индийская рупия
|0.0240
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1163
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1730
|1 Швейцарский франк
|1.7042
|1 Израильский шекель
|0.4851
|1 Канадский доллар
|1.2792
|1 Кувейтский динар
|5.5942
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0242
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4062
|1 Мексиканское песо
|0.0875
|1 Молдавский лей
|0.0967
|1 Египетский фунт
|0.1046
|1 Норвежская крона
|0.1866
|100 Узбекских сум
|0.0180
|1 Польский злотый
|0.4345
|1 Сингапурский доллар
|1.2369
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3253
|1 Турецкая лира
|0.2908
|1 Тайваньский доллар
|0.0554
|1 Таджикский сомони
|0.1754
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0698
|100 Японских йен
|1.5744
|1 Новозеландский доллар
|1.0744
|Золото (1 унция)
|2542.0185
|Серебро (1 унция)
|29.7951
|Платина (1 унция)
|1530.9775
|Палладий (1 унция)
|2896.0775
Tural İbadlıАвтор новости