Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.06.2019)

По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,8% - до 1,9239 маната, курс рубля повысился на 0,38%, составив 0,0263 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9239
|1 Российский рубль
|0.0263
|1 Австралийский доллар
|1.1828
|1 Аргентинское песо
|0.0379
|1 Белорусский рубль
|0.8173
|1 Бразильский реал
|0.4371
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1150
|100 Вон Республики Корея
|0.1442
|1 Чешская крона
|0.0751
|100 Чилийских песо
|0.2437
|1 Китайский юань
|0.2458
|1 Датская крона
|0.2576
|1 Грузинский лари
|0.6233
|1 Гонконгский доллар
|0.2169
|1 Индийская рупия
|0.0245
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1560
|100 Индонезийских рупий
|0.0119
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1806
|1 Швейцарский франк
|1.7174
|1 Израильский шекель
|0.4749
|1 Канадский доллар
|1.2818
|1 Кувейтский динар
|5.5940
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0236
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4082
|1 Мексиканское песо
|0.0885
|1 Молдавский лей
|0.0939
|1 Египетский фунт
|0.1017
|1 Норвежская крона
|0.1965
|100 Узбекских сум
|0.0200
|1 Польский злотый
|0.4514
|1 Сингапурский доллар
|1.2455
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3539
|1 Турецкая лира
|0.2936
|1 Тайваньский доллар
|0.0542
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0647
|100 Японских йен
|1.5654
|1 Новозеландский доллар
|1.1214
|Золото (1 унция)
|2259.0535
|Серебро (1 унция)
|25.0239
|Платина (1 унция)
|1371.1180
|Палладий (1 унция)
|2344.5295
Tural İbadlıАвтор новости