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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.06.2019)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.06.2019)

По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,8% - до 1,9239 маната, курс рубля повысился на 0,38%, составив 0,0263 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9239
1 Российский рубль 0.0263
1 Австралийский доллар 1.1828
1 Аргентинское песо 0.0379
1 Белорусский рубль 0.8173
1 Бразильский реал 0.4371
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1150
100 Вон Республики Корея 0.1442
1 Чешская крона 0.0751
100 Чилийских песо 0.2437
1 Китайский юань 0.2458
1 Датская крона 0.2576
1 Грузинский лари 0.6233
1 Гонконгский доллар 0.2169
1 Индийская рупия 0.0245
1 Британский фунт стерлингов 2.1560
100 Индонезийских рупий 0.0119
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1806
1 Швейцарский франк 1.7174
1 Израильский шекель 0.4749
1 Канадский доллар 1.2818
1 Кувейтский динар 5.5940
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0236
100 Ливанских фунтов 0.1124
1 Малазийский ринггит 0.4082
1 Мексиканское песо 0.0885
1 Молдавский лей 0.0939
1 Египетский фунт 0.1017
1 Норвежская крона 0.1965
100 Узбекских сум 0.0200
1 Польский злотый 0.4514
1 Сингапурский доллар 1.2455
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3539
1 Турецкая лира 0.2936
1 Тайваньский доллар 0.0542
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0647
100 Японских йен 1.5654
1 Новозеландский доллар 1.1214
Золото (1 унция) 2259.0535
Серебро (1 унция) 25.0239
Платина (1 унция) 1371.1180
Палладий (1 унция) 2344.5295
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