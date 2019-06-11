Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.06.2019)

По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,8% - до 1,9239 маната, курс рубля повысился на 0,38%, составив 0,0263 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9239 1 Российский рубль 0.0263 1 Австралийский доллар 1.1828 1 Аргентинское песо 0.0379 1 Белорусский рубль 0.8173 1 Бразильский реал 0.4371 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1150 100 Вон Республики Корея 0.1442 1 Чешская крона 0.0751 100 Чилийских песо 0.2437 1 Китайский юань 0.2458 1 Датская крона 0.2576 1 Грузинский лари 0.6233 1 Гонконгский доллар 0.2169 1 Индийская рупия 0.0245 1 Британский фунт стерлингов 2.1560 100 Индонезийских рупий 0.0119 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1806 1 Швейцарский франк 1.7174 1 Израильский шекель 0.4749 1 Канадский доллар 1.2818 1 Кувейтский динар 5.5940 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0236 100 Ливанских фунтов 0.1124 1 Малазийский ринггит 0.4082 1 Мексиканское песо 0.0885 1 Молдавский лей 0.0939 1 Египетский фунт 0.1017 1 Норвежская крона 0.1965 100 Узбекских сум 0.0200 1 Польский злотый 0.4514 1 Сингапурский доллар 1.2455 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3539 1 Турецкая лира 0.2936 1 Тайваньский доллар 0.0542 1 Таджикский сомони 0.1801 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0647 100 Японских йен 1.5654 1 Новозеландский доллар 1.1214 Золото (1 унция) 2259.0535 Серебро (1 унция) 25.0239 Платина (1 унция) 1371.1180 Палладий (1 унция) 2344.5295