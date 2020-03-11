​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.03.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,25% - до 1,9284 маната, курс рубля повысился на 3,88% - до 0,0241 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9284
|1 Российский рубль
|0.0241
|1 Австралийский доллар
|1.1048
|1 Аргентинское песо
|0.0272
|1 Белорусский рубль
|0.7368
|1 Бразильский реал
|0.3662
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1063
|100 Вон Республики Корея
|0.1422
|1 Чешская крона
|0.0752
|100 Чилийских песо
|0.2034
|1 Китайский юань
|0.2445
|1 Датская крона
|0.2581
|1 Грузинский лари
|0.5963
|1 Гонконгский доллар
|0.2188
|1 Индийская рупия
|0.0230
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1971
|100 Индонезийских рупий
|0.0118
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1792
|1 Швейцарский франк
|1.8193
|1 Израильский шекель
|0.4816
|1 Канадский доллар
|1.2406
|1 Кувейтский динар
|5.5498
|1 Казахстанский тенге
|0.0043
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1121
|1 Малазийский ринггит
|0.4013
|1 Мексиканское песо
|0.0812
|1 Молдавский лей
|0.0980
|1 Египетский фунт
|0.1080
|1 Норвежская крона
|0.1779
|100 Узбекских сум
|0.0179
|1 Польский злотый
|0.4478
|1 Сингапурский доллар
|1.2231
|1 Саудовский риал
|0.45248
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3693
|1 Турецкая лира
|0.2768
|1 Тайваньский доллар
|0.0567
|1 Таджикский сомони
|0.1756
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0668
|100 Японских йен
|1.6304
|1 Новозеландский доллар
|1.0684
|Золото (1 унция)
|2828.5025
|Серебро (1 унция)
|28.9909
|Платина (1 унция)
|1493.1525
|Палладий (1 унция)
|4113.4730