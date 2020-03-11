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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.03.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.03.2020)

© Report

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,25% - до 1,9284 маната, курс рубля повысился на 3,88% - до 0,0241 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9284
1 Российский рубль 0.0241
1 Австралийский доллар 1.1048
1 Аргентинское песо 0.0272
1 Белорусский рубль 0.7368
1 Бразильский реал 0.3662
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1063
100 Вон Республики Корея 0.1422
1 Чешская крона 0.0752
100 Чилийских песо 0.2034
1 Китайский юань 0.2445
1 Датская крона 0.2581
1 Грузинский лари 0.5963
1 Гонконгский доллар 0.2188
1 Индийская рупия 0.0230
1 Британский фунт стерлингов 2.1971
100 Индонезийских рупий 0.0118
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1792
1 Швейцарский франк 1.8193
1 Израильский шекель 0.4816
1 Канадский доллар 1.2406
1 Кувейтский динар 5.5498
1 Казахстанский тенге 0.0043
1 Киргизский сом 0.0243
100 Ливанских фунтов 0.1121
1 Малазийский ринггит 0.4013
1 Мексиканское песо 0.0812
1 Молдавский лей 0.0980
1 Египетский фунт 0.1080
1 Норвежская крона 0.1779
100 Узбекских сум 0.0179
1 Польский злотый 0.4478
1 Сингапурский доллар 1.2231
1 Саудовский риал 0.45248
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3693
1 Турецкая лира 0.2768
1 Тайваньский доллар 0.0567
1 Таджикский сомони 0.1756
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0668
100 Японских йен 1.6304
1 Новозеландский доллар 1.0684
Золото (1 унция) 2828.5025
Серебро (1 унция) 28.9909
Платина (1 унция) 1493.1525
Палладий (1 унция) 4113.4730
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