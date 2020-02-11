​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.02.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,44% - до 1,8544 маната, курс рубля - на 0,38% - до 0,0265 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8544 1 Российский рубль 0.0265 1 Австралийский доллар 1.1405 1 Аргентинское песо 0.0279 1 Белорусский рубль 0.7784 1 Бразильский реал 0.3930 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1137 100 Вон Республики Корея 0.1436 1 Чешская крона 0.0741 100 Чилийских песо 0.2136 1 Китайский юань 0.2436 1 Датская крона 0.2482 1 Грузинский лари 0.5939 1 Гонконгский доллар 0.2189 1 Индийская рупия 0.0239 1 Британский фунт стерлингов 2.1955 100 Индонезийских рупий 0.0124 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1760 1 Швейцарский франк 1.7376 1 Израильский шекель 0.4971 1 Канадский доллар 1.2779 1 Кувейтский динар 5.5811 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0243 100 Ливанских фунтов 0.1121 1 Малазийский ринггит 0.4107 1 Мексиканское песо 0.0910 1 Молдавский лей 0.0967 1 Египетский фунт 0.1081 1 Норвежская крона 0.1833 100 Узбекских сум 0.0178 1 Польский злотый 0.4350 1 Сингапурский доллар 1.2252 1 Саудовский риал 0.4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3308 1 Турецкая лира 0.2825 1 Тайваньский доллар 0.0566 1 Таджикский сомони 0.1754 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0695 100 Японских йен 1.5472 1 Новозеландский доллар 1.0862 Золото (1 унция) 2667.0025 Серебро (1 унция) 30.1844 Платина (1 унция) 1638.3240 Палладий (1 унция) 4011.4050