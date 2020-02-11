 Наверх

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.02.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.02.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,44% - до 1,8544 маната, курс рубля - на 0,38% - до 0,0265 маната.

ВалютаКурс
1 Доллар США1.7000
1 Евро1.8544
1 Российский рубль0.0265
1 Австралийский доллар1.1405
1 Аргентинское песо0.0279
1 Белорусский рубль0.7784
1 Бразильский реал0.3930
1 Дирхам ОАЭ0.4628
1 Южноафриканский рэнд0.1137
100 Вон Республики Корея0.1436
1 Чешская крона0.0741
100 Чилийских песо0.2136
1 Китайский юань0.2436
1 Датская крона0.2482
1 Грузинский лари0.5939
1 Гонконгский доллар0.2189
1 Индийская рупия0.0239
1 Британский фунт стерлингов2.1955
100 Индонезийских рупий0.0124
100 Иранских риалов0.0040
1 Шведская крона0.1760
1 Швейцарский франк1.7376
1 Израильский шекель0.4971
1 Канадский доллар1.2779
1 Кувейтский динар5.5811
1 Казахстанский тенге0.0045
1 Киргизский сом0.0243
100 Ливанских фунтов0.1121
1 Малазийский ринггит0.4107
1 Мексиканское песо0.0910
1 Молдавский лей0.0967
1 Египетский фунт0.1081
1 Норвежская крона0.1833
100 Узбекских сум0.0178
1 Польский злотый0.4350
1 Сингапурский доллар1.2252
1 Саудовский риал0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3308
1 Турецкая лира0.2825
1 Тайваньский доллар0.0566
1 Таджикский сомони0.1754
1 Новый туркменский манат0.4857
1 Украинская гривна0.0695
100 Японских йен1.5472
1 Новозеландский доллар1.0862
Золото (1 унция)2667.0025
Серебро (1 унция)30.1844
Платина (1 унция)1638.3240
Палладий (1 унция)4011.4050

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!