​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.02.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,44% - до 1,8544 маната, курс рубля - на 0,38% - до 0,0265 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8544
|1 Российский рубль
|0.0265
|1 Австралийский доллар
|1.1405
|1 Аргентинское песо
|0.0279
|1 Белорусский рубль
|0.7784
|1 Бразильский реал
|0.3930
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1137
|100 Вон Республики Корея
|0.1436
|1 Чешская крона
|0.0741
|100 Чилийских песо
|0.2136
|1 Китайский юань
|0.2436
|1 Датская крона
|0.2482
|1 Грузинский лари
|0.5939
|1 Гонконгский доллар
|0.2189
|1 Индийская рупия
|0.0239
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1955
|100 Индонезийских рупий
|0.0124
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1760
|1 Швейцарский франк
|1.7376
|1 Израильский шекель
|0.4971
|1 Канадский доллар
|1.2779
|1 Кувейтский динар
|5.5811
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1121
|1 Малазийский ринггит
|0.4107
|1 Мексиканское песо
|0.0910
|1 Молдавский лей
|0.0967
|1 Египетский фунт
|0.1081
|1 Норвежская крона
|0.1833
|100 Узбекских сум
|0.0178
|1 Польский злотый
|0.4350
|1 Сингапурский доллар
|1.2252
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3308
|1 Турецкая лира
|0.2825
|1 Тайваньский доллар
|0.0566
|1 Таджикский сомони
|0.1754
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0695
|100 Японских йен
|1.5472
|1 Новозеландский доллар
|1.0862
|Золото (1 унция)
|2667.0025
|Серебро (1 унция)
|30.1844
|Платина (1 унция)
|1638.3240
|Палладий (1 унция)
|4011.4050