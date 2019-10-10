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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.10.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.10.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,22% - до 1,8677 маната, курс рубля - на 0,38% - до 0,0262 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8677
1 Российский рубль 0.0262
1 Австралийский доллар 1.1467
1 Аргентинское песо 0.0293
1 Белорусский рубль 0.8217
1 Бразильский реал 0.4137
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1123
100 Вон Республики Корея 0.1421
1 Чешская крона 0.0724
100 Чилийских песо 0.2348
1 Китайский юань 0.2389
1 Датская крона 0.2501
1 Грузинский лари 0.5735
1 Гонконгский доллар 0.2167
1 Индийская рупия 0.0239
1 Британский фунт стерлингов 2.0785
100 Индонезийских рупий 0.0120
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1711
1 Швейцарский франк 1.7086
1 Израильский шекель 0.4853
1 Канадский доллар 1.2765
1 Кувейтский динар 5.5891
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0242
100 Ливанских фунтов 0.1125
1 Малазийский ринггит 0.4054
1 Мексиканское песо 0.0870
1 Молдавский лей 0.0965
1 Египетский фунт 0.1040
1 Норвежская крона 0.1857
100 Узбекских сум 0.0181
1 Польский злотый 0.4319
1 Сингапурский доллар 1.2330
1 Саудовский риал 0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3217
1 Турецкая лира 0.2896
1 Тайваньский доллар 0.0553
1 Таджикский сомони 0.1755
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0692
100 Японских йен 1.5813
1 Новозеландский доллар 1.0731
Золото (1 унция) 2564.6710
Серебро (1 унция) 30.3195
Платина (1 унция) 1515.0655
Палладий (1 унция) 2855.4475
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