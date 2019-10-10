​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.10.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,22% - до 1,8677 маната, курс рубля - на 0,38% - до 0,0262 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8677 1 Российский рубль 0.0262 1 Австралийский доллар 1.1467 1 Аргентинское песо 0.0293 1 Белорусский рубль 0.8217 1 Бразильский реал 0.4137 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1123 100 Вон Республики Корея 0.1421 1 Чешская крона 0.0724 100 Чилийских песо 0.2348 1 Китайский юань 0.2389 1 Датская крона 0.2501 1 Грузинский лари 0.5735 1 Гонконгский доллар 0.2167 1 Индийская рупия 0.0239 1 Британский фунт стерлингов 2.0785 100 Индонезийских рупий 0.0120 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1711 1 Швейцарский франк 1.7086 1 Израильский шекель 0.4853 1 Канадский доллар 1.2765 1 Кувейтский динар 5.5891 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0242 100 Ливанских фунтов 0.1125 1 Малазийский ринггит 0.4054 1 Мексиканское песо 0.0870 1 Молдавский лей 0.0965 1 Египетский фунт 0.1040 1 Норвежская крона 0.1857 100 Узбекских сум 0.0181 1 Польский злотый 0.4319 1 Сингапурский доллар 1.2330 1 Саудовский риал 0.4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3217 1 Турецкая лира 0.2896 1 Тайваньский доллар 0.0553 1 Таджикский сомони 0.1755 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0692 100 Японских йен 1.5813 1 Новозеландский доллар 1.0731 Золото (1 унция) 2564.6710 Серебро (1 унция) 30.3195 Платина (1 унция) 1515.0655 Палладий (1 унция) 2855.4475