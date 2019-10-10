​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.10.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,22% - до 1,8677 маната, курс рубля - на 0,38% - до 0,0262 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8677
|1 Российский рубль
|0.0262
|1 Австралийский доллар
|1.1467
|1 Аргентинское песо
|0.0293
|1 Белорусский рубль
|0.8217
|1 Бразильский реал
|0.4137
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1123
|100 Вон Республики Корея
|0.1421
|1 Чешская крона
|0.0724
|100 Чилийских песо
|0.2348
|1 Китайский юань
|0.2389
|1 Датская крона
|0.2501
|1 Грузинский лари
|0.5735
|1 Гонконгский доллар
|0.2167
|1 Индийская рупия
|0.0239
|1 Британский фунт стерлингов
|2.0785
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1711
|1 Швейцарский франк
|1.7086
|1 Израильский шекель
|0.4853
|1 Канадский доллар
|1.2765
|1 Кувейтский динар
|5.5891
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0242
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.4054
|1 Мексиканское песо
|0.0870
|1 Молдавский лей
|0.0965
|1 Египетский фунт
|0.1040
|1 Норвежская крона
|0.1857
|100 Узбекских сум
|0.0181
|1 Польский злотый
|0.4319
|1 Сингапурский доллар
|1.2330
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3217
|1 Турецкая лира
|0.2896
|1 Тайваньский доллар
|0.0553
|1 Таджикский сомони
|0.1755
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0692
|100 Японских йен
|1.5813
|1 Новозеландский доллар
|1.0731
|Золото (1 унция)
|2564.6710
|Серебро (1 унция)
|30.3195
|Платина (1 унция)
|1515.0655
|Палладий (1 унция)
|2855.4475
Tural İbadlıАвтор новости