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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.06.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.06.2020)

© Report

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,05% - до 1,9282 маната, курс рубля упал на 1,2% - до 0,0248 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9282
1 Российский рубль 0.0248
1 Австралийский доллар 1.1853
1 Аргентинское песо 0.0246
1 Белорусский рубль 0.7147
1 Бразильский реал 0.3469
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1024
100 Вон Республики Корея 0.1426
1 Чешская крона 0.0726
100 Чилийских песо 0.2208
1 Китайский юань 0.2403
1 Датская крона 0.2587
1 Грузинский лари 0.5557
1 Гонконгский доллар 0.2194
1 Индийская рупия 0.0225
1 Британский фунт стерлингов 2.1662
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1849
1 Швейцарский франк 1.7885
1 Израильский шекель 0.4936
1 Канадский доллар 1.2693
1 Кувейтский динар 5.5283
1 Казахстанский тенге 0.0043
1 Киргизский сом 0.0229
100 Ливанских фунтов 0.1130
1 Малазийский ринггит 0.3985
1 Мексиканское песо 0.0781
1 Молдавский лей 0.0987
1 Египетский фунт 0.1051
1 Норвежская крона 0.1837
100 Узбекских сум 0.0168
1 Польский злотый 0.4338
1 Сингапурский доллар 1.2256
1 Саудовский риал 0.4530
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3434
1 Турецкая лира 0.2505
1 Тайваньский доллар 0.0573
1 Таджикский сомони 0.1653
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0641
100 Японских йен 1.5807
1 Новозеландский доллар 1.1102
Золото (1 унция) 2918.0245
Серебро (1 унция) 30.0897
Платина (1 унция) 1424.3705
Палладий (1 унция) 3327.3760
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