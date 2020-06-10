​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.06.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,05% - до 1,9282 маната, курс рубля упал на 1,2% - до 0,0248 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9282
|1 Российский рубль
|0.0248
|1 Австралийский доллар
|1.1853
|1 Аргентинское песо
|0.0246
|1 Белорусский рубль
|0.7147
|1 Бразильский реал
|0.3469
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1024
|100 Вон Республики Корея
|0.1426
|1 Чешская крона
|0.0726
|100 Чилийских песо
|0.2208
|1 Китайский юань
|0.2403
|1 Датская крона
|0.2587
|1 Грузинский лари
|0.5557
|1 Гонконгский доллар
|0.2194
|1 Индийская рупия
|0.0225
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1662
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1849
|1 Швейцарский франк
|1.7885
|1 Израильский шекель
|0.4936
|1 Канадский доллар
|1.2693
|1 Кувейтский динар
|5.5283
|1 Казахстанский тенге
|0.0043
|1 Киргизский сом
|0.0229
|100 Ливанских фунтов
|0.1130
|1 Малазийский ринггит
|0.3985
|1 Мексиканское песо
|0.0781
|1 Молдавский лей
|0.0987
|1 Египетский фунт
|0.1051
|1 Норвежская крона
|0.1837
|100 Узбекских сум
|0.0168
|1 Польский злотый
|0.4338
|1 Сингапурский доллар
|1.2256
|1 Саудовский риал
|0.4530
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3434
|1 Турецкая лира
|0.2505
|1 Тайваньский доллар
|0.0573
|1 Таджикский сомони
|0.1653
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0641
|100 Японских йен
|1.5807
|1 Новозеландский доллар
|1.1102
|Золото (1 унция)
|2918.0245
|Серебро (1 унция)
|30.0897
|Платина (1 унция)
|1424.3705
|Палладий (1 унция)
|3327.3760