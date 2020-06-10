​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.06.2020)

© Report https://report.az/storage/news/7f386e20c759357b4ea249e4e9ee0fee/ccb4bce0-5162-4334-9dce-d5bcc8b72179_292.jpg

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,05% - до 1,9282 маната, курс рубля упал на 1,2% - до 0,0248 маната.