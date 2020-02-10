​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.02.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,22% - до 1,8627 маната, курс рубля - на 1,11% - до 0,0266 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8627
|1 Российский рубль
|0.0266
|1 Австралийский доллар
|1.1388
|1 Аргентинское песо
|0.0280
|1 Белорусский рубль
|0.7789
|1 Бразильский реал
|0.3937
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1134
|100 Вон Республики Корея
|0.1430
|1 Чешская крона
|0.0744
|100 Чилийских песо
|0.2150
|1 Китайский юань
|0.2432
|1 Датская крона
|0.2493
|1 Грузинский лари
|0.5949
|1 Гонконгский доллар
|0.2189
|1 Индийская рупия
|0.0238
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1939
|100 Индонезийских рупий
|0.0124
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1762
|1 Швейцарский франк
|1.7403
|1 Израильский шекель
|0.4959
|1 Канадский доллар
|1.2789
|1 Кувейтский динар
|5.5836
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4100
|1 Мексиканское песо
|0.0906
|1 Молдавский лей
|0.0969
|1 Египетский фунт
|0.1079
|1 Норвежская крона
|0.1831
|100 Узбекских сум
|0.0178
|1 Польский злотый
|0.4361
|1 Сингапурский доллар
|1.2234
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3305
|1 Турецкая лира
|0.2840
|1 Тайваньский доллар
|0.0565
|1 Таджикский сомони
|0.1754
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0693
|100 Японских йен
|1.5490
|1 Новозеландский доллар
|1.0900
|Золото (1 унция)
|2672.1365
|Серебро (1 унция)
|30.1469
|Платина (1 унция)
|1653.7515
|Палладий (1 унция)
|3954.3360