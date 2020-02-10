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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.02.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.02.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,22% - до 1,8627 маната, курс рубля - на 1,11% - до 0,0266 маната.

ВалютаКурс
1 Доллар США1.7000
1 Евро1.8627
1 Российский рубль0.0266
1 Австралийский доллар1.1388
1 Аргентинское песо0.0280
1 Белорусский рубль0.7789
1 Бразильский реал0.3937
1 Дирхам ОАЭ0.4628
1 Южноафриканский рэнд0.1134
100 Вон Республики Корея0.1430
1 Чешская крона0.0744
100 Чилийских песо0.2150
1 Китайский юань0.2432
1 Датская крона0.2493
1 Грузинский лари0.5949
1 Гонконгский доллар0.2189
1 Индийская рупия0.0238
1 Британский фунт стерлингов2.1939
100 Индонезийских рупий0.0124
100 Иранских риалов0.0040
1 Шведская крона0.1762
1 Швейцарский франк1.7403
1 Израильский шекель0.4959
1 Канадский доллар1.2789
1 Кувейтский динар5.5836
1 Казахстанский тенге0.0045
1 Киргизский сом0.0243
100 Ливанских фунтов0.1124
1 Малазийский ринггит0.4100
1 Мексиканское песо0.0906
1 Молдавский лей0.0969
1 Египетский фунт0.1079
1 Норвежская крона0.1831
100 Узбекских сум0.0178
1 Польский злотый0.4361
1 Сингапурский доллар1.2234
1 Саудовский риал0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3305
1 Турецкая лира0.2840
1 Тайваньский доллар0.0565
1 Таджикский сомони0.1754
1 Новый туркменский манат0.4857
1 Украинская гривна0.0693
100 Японских йен1.5490
1 Новозеландский доллар1.0900
Золото (1 унция)2672.1365
Серебро (1 унция)30.1469
Платина (1 унция)1653.7515
Палладий (1 унция)3954.3360
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