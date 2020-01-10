​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.01.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,07% - до 1,8883 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0277 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8883
|1 Российский рубль
|0.0277
|1 Австралийский доллар
|1.1683
|1 Аргентинское песо
|0.0284
|1 Белорусский рубль
|0.8020
|1 Бразильский реал
|0.4157
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1195
|100 Вон Республики Корея
|0.1464
|1 Чешская крона
|0.0748
|100 Чилийских песо
|0.2215
|1 Китайский юань
|0.2452
|1 Датская крона
|0.2527
|1 Грузинский лари
|0.5875
|1 Гонконгский доллар
|0.2189
|1 Индийская рупия
|0.0239
|1 Британский фунт стерлингов
|2.2230
|100 Индонезийских рупий
|0.0124
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1793
|1 Швейцарский франк
|1.7471
|1 Израильский шекель
|0.4909
|1 Канадский доллар
|1.3014
|1 Кувейтский динар
|5.6017
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0244
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4169
|1 Мексиканское песо
|0.0903
|1 Молдавский лей
|0.0984
|1 Египетский фунт
|0.1065
|1 Норвежская крона
|0.1916
|100 Узбекских сум
|0.0179
|1 Польский злотый
|0.4447
|1 Сингапурский доллар
|1.2589
|1 Саудовский риал
|0.4531
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3449
|1 Турецкая лира
|0.2894
|1 Тайваньский доллар
|0.0567
|1 Таджикский сомони
|0.1753
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0705
|100 Японских йен
|1.5519
|1 Новозеландский доллар
|1.1248
|Золото (1 унция)
|2630.2570
|Серебро (1 унция)
|30.3977
|Платина (1 унция)
|1640.9250
|Палладий (1 унция)
|3576.5450
Tural İbadlıАвтор новости