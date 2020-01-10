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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.01.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.01.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,07% - до 1,8883 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0277 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8883
1 Российский рубль 0.0277
1 Австралийский доллар 1.1683
1 Аргентинское песо 0.0284
1 Белорусский рубль 0.8020
1 Бразильский реал 0.4157
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1195
100 Вон Республики Корея 0.1464
1 Чешская крона 0.0748
100 Чилийских песо 0.2215
1 Китайский юань 0.2452
1 Датская крона 0.2527
1 Грузинский лари 0.5875
1 Гонконгский доллар 0.2189
1 Индийская рупия 0.0239
1 Британский фунт стерлингов 2.2230
100 Индонезийских рупий 0.0124
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1793
1 Швейцарский франк 1.7471
1 Израильский шекель 0.4909
1 Канадский доллар 1.3014
1 Кувейтский динар 5.6017
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0244
100 Ливанских фунтов 0.1124
1 Малазийский ринггит 0.4169
1 Мексиканское песо 0.0903
1 Молдавский лей 0.0984
1 Египетский фунт 0.1065
1 Норвежская крона 0.1916
100 Узбекских сум 0.0179
1 Польский злотый 0.4447
1 Сингапурский доллар 1.2589
1 Саудовский риал 0.4531
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3449
1 Турецкая лира 0.2894
1 Тайваньский доллар 0.0567
1 Таджикский сомони 0.1753
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0705
100 Японских йен 1.5519
1 Новозеландский доллар 1.1248
Золото (1 унция) 2630.2570
Серебро (1 унция) 30.3977
Платина (1 унция) 1640.9250
Палладий (1 унция) 3576.5450
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