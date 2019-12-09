​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.12.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,20% - до 1,8796 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0267 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8796
|1 Российский рубль
|0.0267
|1 Австралийский доллар
|1.1613
|1 Аргентинское песо
|0.0284
|1 Белорусский рубль
|0.8039
|1 Бразильский реал
|0.4107
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1163
|100 Вон Республики Корея
|0.1429
|1 Чешская крона
|0.0736
|100 Чилийских песо
|0.2184
|1 Китайский юань
|0.2416
|1 Датская крона
|0.2516
|1 Грузинский лари
|0.5764
|1 Гонконгский доллар
|0.2171
|1 Индийская рупия
|0.0239
|1 Британский фунт стерлингов
|2.2347
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1789
|1 Швейцарский франк
|1.7164
|1 Израильский шекель
|0.4900
|1 Канадский доллар
|1.2818
|1 Кувейтский динар
|5.5988
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0234
|100 Ливанских фунтов
|0.1121
|1 Малазийский ринггит
|0.4087
|1 Мексиканское песо
|0.0883
|1 Молдавский лей
|0.0977
|1 Египетский фунт
|0.1053
|1 Норвежская крона
|0.1862
|100 Узбекских сум
|0.0179
|1 Польский злотый
|0.4397
|1 Сингапурский доллар
|1.2498
|1 Саудовский риал
|0.4534
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3438
|1 Турецкая лира
|0.2939
|1 Тайваньский доллар
|0.0558
|1 Таджикский сомони
|0.1756
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0715
|100 Японских йен
|1.5657
|1 Новозеландский доллар
|1.1141
|Золото (1 унция)
|2482.8245
|Серебро (1 унция)
|28.1886
|Платина (1 унция)
|1518.2700
|Палладий (1 унция)
|3191.2910
Kənan SadıqovАвтор новости