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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.12.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.12.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,20% - до 1,8796 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0267 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8796
1 Российский рубль 0.0267
1 Австралийский доллар 1.1613
1 Аргентинское песо 0.0284
1 Белорусский рубль 0.8039
1 Бразильский реал 0.4107
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1163
100 Вон Республики Корея 0.1429
1 Чешская крона 0.0736
100 Чилийских песо 0.2184
1 Китайский юань 0.2416
1 Датская крона 0.2516
1 Грузинский лари 0.5764
1 Гонконгский доллар 0.2171
1 Индийская рупия 0.0239
1 Британский фунт стерлингов 2.2347
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1789
1 Швейцарский франк 1.7164
1 Израильский шекель 0.4900
1 Канадский доллар 1.2818
1 Кувейтский динар 5.5988
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0234
100 Ливанских фунтов 0.1121
1 Малазийский ринггит 0.4087
1 Мексиканское песо 0.0883
1 Молдавский лей 0.0977
1 Египетский фунт 0.1053
1 Норвежская крона 0.1862
100 Узбекских сум 0.0179
1 Польский злотый 0.4397
1 Сингапурский доллар 1.2498
1 Саудовский риал 0.4534
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3438
1 Турецкая лира 0.2939
1 Тайваньский доллар 0.0558
1 Таджикский сомони 0.1756
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0715
100 Японских йен 1.5657
1 Новозеландский доллар 1.1141
Золото (1 унция) 2482.8245
Серебро (1 унция) 28.1886
Платина (1 унция) 1518.2700
Палладий (1 унция) 3191.2910
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