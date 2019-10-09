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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.10.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.10.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,013% - до 1,8636 маната, курс рубля - на 0,38% - до 0,0261 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8636
1 Российский рубль 0.0261
1 Австралийский доллар 1.1451
1 Аргентинское песо 0.0294
1 Белорусский рубль 0.8196
1 Бразильский реал 0.4151
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1113
100 Вон Республики Корея 0.1419
1 Чешская крона 0.0723
100 Чилийских песо 0.2346
1 Китайский юань 0.2380
1 Датская крона 0.2495
1 Грузинский лари 0.5735
1 Гонконгский доллар 0.2167
1 Индийская рупия 0.0239
1 Британский фунт стерлингов 2.0759
100 Индонезийских рупий 0.0120
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1710
1 Швейцарский франк 1.7107
1 Израильский шекель 0.4854
1 Канадский доллар 1.2766
1 Кувейтский динар 5.5905
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0243
100 Ливанских фунтов 0.1122
1 Малазийский ринггит 0.4051
1 Мексиканское песо 0.0867
1 Молдавский лей 0.0962
1 Египетский фунт 0.1043
1 Норвежская крона 0.1856
100 Узбекских сум 0.0180
1 Польский злотый 0.4309
1 Сингапурский доллар 1.2300
1 Саудовский риал 0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3225
1 Турецкая лира 0.2912
1 Тайваньский доллар 0.0551
1 Таджикский сомони 0.1755
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0691
100 Японских йен 1.5866
1 Новозеландский доллар 1.0723
Золото (1 унция) 2560.2765
Серебро (1 унция) 30.1966
Платина (1 унция) 1519.4685
Палладий (1 унция) 2848.1800
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