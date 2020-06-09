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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.06.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.06.2020)

© Report

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,02% - до 1,9187 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0249 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9187
1 Российский рубль 0.0249
1 Австралийский доллар 1.1882
1 Аргентинское песо 0.0246
1 Белорусский рубль 0.7165
1 Бразильский реал 0.3526
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1015
100 Вон Республики Корея 0.1420
1 Чешская крона 0.0721
100 Чилийских песо 0.2212
1 Китайский юань 0.2402
1 Датская крона 0.2574
1 Грузинский лари 0.5652
1 Гонконгский доллар 0.2193
1 Индийская рупия 0.0225
1 Британский фунт стерлингов 2.1597
100 Индонезийских рупий 0.0122
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1845
1 Швейцарский франк 1.7743
1 Израильский шекель 0.4926
1 Канадский доллар 1.2689
1 Кувейтский динар 5.5221
1 Казахстанский тенге 0.0043
1 Киргизский сом 0.0229
100 Ливанских фунтов 0.1128
1 Малазийский ринггит 0.3989
1 Мексиканское песо 0.0787
1 Молдавский лей 0.0988
1 Египетский фунт 0.1049
1 Норвежская крона 0.1832
100 Узбекских сум 0.0168
1 Польский злотый 0.4335
1 Сингапурский доллар 1.2234
1 Саудовский риал 0.4530
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3422
1 Турецкая лира 0.2508
1 Тайваньский доллар 0.0572
1 Таджикский сомони 0.1654
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0642
100 Японских йен 1.5741
1 Новозеландский доллар 1.1119
Золото (1 унция) 2885.8860
Серебро (1 унция) 29.8742
Платина (1 унция) 1418.7775
Палладий (1 унция) 3430.7615
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