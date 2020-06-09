​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.06.2020)

© Report https://report.az/storage/news/5e362656fd48b0970b9e44619ab54d43/7f424f36-665c-4604-9f2f-e470ff9c5c5a_292.jpg

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,02% - до 1,9187 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0249 маната.