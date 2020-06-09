​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.06.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,02% - до 1,9187 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0249 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9187
|1 Российский рубль
|0.0249
|1 Австралийский доллар
|1.1882
|1 Аргентинское песо
|0.0246
|1 Белорусский рубль
|0.7165
|1 Бразильский реал
|0.3526
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1015
|100 Вон Республики Корея
|0.1420
|1 Чешская крона
|0.0721
|100 Чилийских песо
|0.2212
|1 Китайский юань
|0.2402
|1 Датская крона
|0.2574
|1 Грузинский лари
|0.5652
|1 Гонконгский доллар
|0.2193
|1 Индийская рупия
|0.0225
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1597
|100 Индонезийских рупий
|0.0122
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1845
|1 Швейцарский франк
|1.7743
|1 Израильский шекель
|0.4926
|1 Канадский доллар
|1.2689
|1 Кувейтский динар
|5.5221
|1 Казахстанский тенге
|0.0043
|1 Киргизский сом
|0.0229
|100 Ливанских фунтов
|0.1128
|1 Малазийский ринггит
|0.3989
|1 Мексиканское песо
|0.0787
|1 Молдавский лей
|0.0988
|1 Египетский фунт
|0.1049
|1 Норвежская крона
|0.1832
|100 Узбекских сум
|0.0168
|1 Польский злотый
|0.4335
|1 Сингапурский доллар
|1.2234
|1 Саудовский риал
|0.4530
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3422
|1 Турецкая лира
|0.2508
|1 Тайваньский доллар
|0.0572
|1 Таджикский сомони
|0.1654
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0642
|100 Японских йен
|1.5741
|1 Новозеландский доллар
|1.1119
|Золото (1 унция)
|2885.8860
|Серебро (1 унция)
|29.8742
|Платина (1 унция)
|1418.7775
|Палладий (1 унция)
|3430.7615