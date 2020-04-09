​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.04.2020)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,02% - до 1,8477 маната, курс рубля – на 0,89% - до 0,0227 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8477
|1 Российский рубль
|0.0227
|1 Австралийский доллар
|1.0600
|1 Аргентинское песо
|0.0261
|1 Белорусский рубль
|0.6671
|1 Бразильский реал
|0.3319
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0935
|100 Вон Республики Корея
|0.1397
|1 Чешская крона
|0.0681
|100 Чилийских песо
|0.2004
|1 Китайский юань
|0.2406
|1 Датская крона
|0.2476
|1 Грузинский лари
|0.5340
|1 Гонконгский доллар
|0.2192
|1 Индийская рупия
|0.0223
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1073
|100 Индонезийских рупий
|0.0106
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1688
|1 Швейцарский франк
|1.7501
|1 Израильский шекель
|0.4733
|1 Канадский доллар
|1.2123
|1 Кувейтский динар
|5.4681
|1 Казахстанский тенге
|0.0039
|1 Киргизский сом
|0.0200
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.3918
|1 Мексиканское песо
|0.0708
|1 Молдавский лей
|0.0926
|1 Египетский фунт
|0.1079
|1 Норвежская крона
|0.1661
|100 Узбекских сум
|0.0177
|1 Польский злотый
|0.4079
|1 Сингапурский доллар
|1.1933
|1 Саудовский риал
|0.4519
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3157
|1 Турецкая лира
|0.2508
|1 Тайваньский доллар
|0.0565
|1 Таджикский сомони
|0.1662
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0622
|100 Японских йен
|1.5608
|1 Новозеландский доллар
|1.0236
|Золото (1 унция)
|2802.8070
|Серебро (1 унция)
|25.6088
|Платина (1 унция)
|1248.0465
|Палладий (1 унция)
|3725.2610