​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.04.2020)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,02% - до 1,8477 маната, курс рубля – на 0,89% - до 0,0227 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8477 1 Российский рубль 0.0227 1 Австралийский доллар 1.0600 1 Аргентинское песо 0.0261 1 Белорусский рубль 0.6671 1 Бразильский реал 0.3319 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.0935 100 Вон Республики Корея 0.1397 1 Чешская крона 0.0681 100 Чилийских песо 0.2004 1 Китайский юань 0.2406 1 Датская крона 0.2476 1 Грузинский лари 0.5340 1 Гонконгский доллар 0.2192 1 Индийская рупия 0.0223 1 Британский фунт стерлингов 2.1073 100 Индонезийских рупий 0.0106 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1688 1 Швейцарский франк 1.7501 1 Израильский шекель 0.4733 1 Канадский доллар 1.2123 1 Кувейтский динар 5.4681 1 Казахстанский тенге 0.0039 1 Киргизский сом 0.0200 100 Ливанских фунтов 0.1124 1 Малазийский ринггит 0.3918 1 Мексиканское песо 0.0708 1 Молдавский лей 0.0926 1 Египетский фунт 0.1079 1 Норвежская крона 0.1661 100 Узбекских сум 0.0177 1 Польский злотый 0.4079 1 Сингапурский доллар 1.1933 1 Саудовский риал 0.4519 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3157 1 Турецкая лира 0.2508 1 Тайваньский доллар 0.0565 1 Таджикский сомони 0.1662 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0622 100 Японских йен 1.5608 1 Новозеландский доллар 1.0236 Золото (1 унция) 2802.8070 Серебро (1 унция) 25.6088 Платина (1 унция) 1248.0465 Палладий (1 унция) 3725.2610