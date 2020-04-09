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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.04.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.04.2020)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,02% - до 1,8477 маната, курс рубля – на 0,89% - до 0,0227 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8477
1 Российский рубль 0.0227
1 Австралийский доллар 1.0600
1 Аргентинское песо 0.0261
1 Белорусский рубль 0.6671
1 Бразильский реал 0.3319
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.0935
100 Вон Республики Корея 0.1397
1 Чешская крона 0.0681
100 Чилийских песо 0.2004
1 Китайский юань 0.2406
1 Датская крона 0.2476
1 Грузинский лари 0.5340
1 Гонконгский доллар 0.2192
1 Индийская рупия 0.0223
1 Британский фунт стерлингов 2.1073
100 Индонезийских рупий 0.0106
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1688
1 Швейцарский франк 1.7501
1 Израильский шекель 0.4733
1 Канадский доллар 1.2123
1 Кувейтский динар 5.4681
1 Казахстанский тенге 0.0039
1 Киргизский сом 0.0200
100 Ливанских фунтов 0.1124
1 Малазийский ринггит 0.3918
1 Мексиканское песо 0.0708
1 Молдавский лей 0.0926
1 Египетский фунт 0.1079
1 Норвежская крона 0.1661
100 Узбекских сум 0.0177
1 Польский злотый 0.4079
1 Сингапурский доллар 1.1933
1 Саудовский риал 0.4519
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3157
1 Турецкая лира 0.2508
1 Тайваньский доллар 0.0565
1 Таджикский сомони 0.1662
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0622
100 Японских йен 1.5608
1 Новозеландский доллар 1.0236
Золото (1 унция) 2802.8070
Серебро (1 унция) 25.6088
Платина (1 унция) 1248.0465
Палладий (1 унция) 3725.2610
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