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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.01.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.01.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,30% - до 1,8896 маната, курс рубля вырос на 1,09%- до 0,0277 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8896
1 Российский рубль 0.0277
1 Австралийский доллар 1.1683
1 Аргентинское песо 0.0284
1 Белорусский рубль 0.8030
1 Бразильский реал 0.4183
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1200
100 Вон Республики Корея 0.1465
1 Чешская крона 0.0749
100 Чилийских песо 0.2231
1 Китайский юань 0.2454
1 Датская крона 0.2529
1 Грузинский лари 0.5936
1 Гонконгский доллар 0.2186
1 Индийская рупия 0.0238
1 Британский фунт стерлингов 2.2288
100 Индонезийских рупий 0.0123
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1799
1 Швейцарский франк 1.7453
1 Израильский шекель 0.4914
1 Канадский доллар 1.3037
1 Кувейтский динар 5.6034
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0244
100 Ливанских фунтов 0.1123
1 Малазийский ринггит 0.4156
1 Мексиканское песо 0.0903
1 Молдавский лей 0.0987
1 Египетский фунт 0.1059
1 Норвежская крона 0.1919
100 Узбекских сум 0.0178
1 Польский злотый 0.4463
1 Сингапурский доллар 1.2591
1 Саудовский риал 0.4531
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3486
1 Турецкая лира 0.2872
1 Тайваньский доллар 0.0568
1 Таджикский сомони 0.1754
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0708
100 Японских йен 1.5564
1 Новозеландский доллар 1.1301
Золото (1 унция) 2649.3650
Серебро (1 унция) 30.7656
Платина (1 унция) 1626.1350
Палладий (1 унция) 3635.8495
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