​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.01.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,30% - до 1,8896 маната, курс рубля вырос на 1,09%- до 0,0277 маната.