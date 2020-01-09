​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.01.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,30% - до 1,8896 маната, курс рубля вырос на 1,09%- до 0,0277 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8896
|1 Российский рубль
|0.0277
|1 Австралийский доллар
|1.1683
|1 Аргентинское песо
|0.0284
|1 Белорусский рубль
|0.8030
|1 Бразильский реал
|0.4183
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1200
|100 Вон Республики Корея
|0.1465
|1 Чешская крона
|0.0749
|100 Чилийских песо
|0.2231
|1 Китайский юань
|0.2454
|1 Датская крона
|0.2529
|1 Грузинский лари
|0.5936
|1 Гонконгский доллар
|0.2186
|1 Индийская рупия
|0.0238
|1 Британский фунт стерлингов
|2.2288
|100 Индонезийских рупий
|0.0123
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1799
|1 Швейцарский франк
|1.7453
|1 Израильский шекель
|0.4914
|1 Канадский доллар
|1.3037
|1 Кувейтский динар
|5.6034
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0244
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4156
|1 Мексиканское песо
|0.0903
|1 Молдавский лей
|0.0987
|1 Египетский фунт
|0.1059
|1 Норвежская крона
|0.1919
|100 Узбекских сум
|0.0178
|1 Польский злотый
|0.4463
|1 Сингапурский доллар
|1.2591
|1 Саудовский риал
|0.4531
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3486
|1 Турецкая лира
|0.2872
|1 Тайваньский доллар
|0.0568
|1 Таджикский сомони
|0.1754
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0708
|100 Японских йен
|1.5564
|1 Новозеландский доллар
|1.1301
|Золото (1 унция)
|2649.3650
|Серебро (1 унция)
|30.7656
|Платина (1 унция)
|1626.1350
|Палладий (1 унция)
|3635.8495
Tural İbadlıАвтор новости