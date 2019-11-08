​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.11.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1% - до 1,8782 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0267 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8782
|1 Российский рубль
|0.0267
|1 Австралийский доллар
|1.1696
|1 Аргентинское песо
|0.0285
|1 Белорусский рубль
|0.8318
|1 Бразильский реал
|0.4145
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1152
|100 Вон Республики Корея
|0.1470
|1 Чешская крона
|0.0735
|100 Чилийских песо
|0.2292
|1 Китайский юань
|0.2435
|1 Датская крона
|0.2513
|1 Грузинский лари
|0.5749
|1 Гонконгский доллар
|0.2172
|1 Индийская рупия
|0.0239
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1781
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1764
|1 Швейцарский франк
|1.7088
|1 Израильский шекель
|0.4867
|1 Канадский доллар
|1.2892
|1 Кувейтский динар
|5.5964
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0237
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4113
|1 Мексиканское песо
|0.0888
|1 Молдавский лей
|0.0976
|1 Египетский фунт
|0.1053
|1 Норвежская крона
|0.1862
|100 Узбекских сум
|0.0179
|1 Польский злотый
|0.4409
|1 Сингапурский доллар
|1.2511
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3394
|1 Турецкая лира
|0.2955
|1 Тайваньский доллар
|0.0560
|1 Таджикский сомони
|0.1754
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0692
|100 Японских йен
|1.5563
|1 Новозеландский доллар
|1.0813
|Золото (1 унция)
|2497.8780
|Серебро (1 унция)
|28.9124
|Платина (1 унция)
|1540.2000
|Палладий (1 унция)
|3056.2600
Kənan SadıqovАвтор новости