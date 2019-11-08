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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.11.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.11.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1% - до 1,8782 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0267 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8782
1 Российский рубль 0.0267
1 Австралийский доллар 1.1696
1 Аргентинское песо 0.0285
1 Белорусский рубль 0.8318
1 Бразильский реал 0.4145
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1152
100 Вон Республики Корея 0.1470
1 Чешская крона 0.0735
100 Чилийских песо 0.2292
1 Китайский юань 0.2435
1 Датская крона 0.2513
1 Грузинский лари 0.5749
1 Гонконгский доллар 0.2172
1 Индийская рупия 0.0239
1 Британский фунт стерлингов 2.1781
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1764
1 Швейцарский франк 1.7088
1 Израильский шекель 0.4867
1 Канадский доллар 1.2892
1 Кувейтский динар 5.5964
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0237
100 Ливанских фунтов 0.1123
1 Малазийский ринггит 0.4113
1 Мексиканское песо 0.0888
1 Молдавский лей 0.0976
1 Египетский фунт 0.1053
1 Норвежская крона 0.1862
100 Узбекских сум 0.0179
1 Польский злотый 0.4409
1 Сингапурский доллар 1.2511
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3394
1 Турецкая лира 0.2955
1 Тайваньский доллар 0.0560
1 Таджикский сомони 0.1754
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0692
100 Японских йен 1.5563
1 Новозеландский доллар 1.0813
Золото (1 унция) 2497.8780
Серебро (1 унция) 28.9124
Платина (1 унция) 1540.2000
Палладий (1 унция) 3056.2600
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