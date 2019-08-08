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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.08.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.08.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,7% - до 1,9056 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0261 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9056
1 Российский рубль 0.0261
1 Австралийский доллар 1.1512
1 Аргентинское песо 0.0373
1 Белорусский рубль 0.8301
1 Бразильский реал 0.4282
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1134
100 Вон Республики Корея 0.1404
1 Чешская крона 0.0740
100 Чилийских песо 0.2375
1 Китайский юань 0.2413
1 Датская крона 0.2554
1 Грузинский лари 0.5807
1 Гонконгский доллар 0.2168
1 Индийская рупия 0.0240
1 Британский фунт стерлингов 2.0671
100 Индонезийских рупий 0.0120
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1767
1 Швейцарский франк 1.7426
1 Израильский шекель 0.4888
1 Канадский доллар 1.2801
1 Кувейтский динар 5.5957
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0243
100 Ливанских фунтов 0.1126
1 Малазийский ринггит 0.4064
1 Мексиканское песо 0.0867
1 Молдавский лей 0.0960
1 Египетский фунт 0.1027
1 Норвежская крона 0.1903
100 Узбекских сум 0.0196
1 Польский злотый 0.4411
1 Сингапурский доллар 1.2304
1 Саудовский риал 0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3376
1 Турецкая лира 0.3101
1 Тайваньский доллар 0.0542
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0671
100 Японских йен 1.6014
1 Новозеландский доллар 1.0978
Золото (1 унция) 2551.6490
Серебро (1 унция) 29.1922
Платина (1 унция) 1472.1065
Палладий (1 унция) 2430.8725
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