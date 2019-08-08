​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.08.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,7% - до 1,9056 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0261 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9056 1 Российский рубль 0.0261 1 Австралийский доллар 1.1512 1 Аргентинское песо 0.0373 1 Белорусский рубль 0.8301 1 Бразильский реал 0.4282 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1134 100 Вон Республики Корея 0.1404 1 Чешская крона 0.0740 100 Чилийских песо 0.2375 1 Китайский юань 0.2413 1 Датская крона 0.2554 1 Грузинский лари 0.5807 1 Гонконгский доллар 0.2168 1 Индийская рупия 0.0240 1 Британский фунт стерлингов 2.0671 100 Индонезийских рупий 0.0120 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1767 1 Швейцарский франк 1.7426 1 Израильский шекель 0.4888 1 Канадский доллар 1.2801 1 Кувейтский динар 5.5957 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0243 100 Ливанских фунтов 0.1126 1 Малазийский ринггит 0.4064 1 Мексиканское песо 0.0867 1 Молдавский лей 0.0960 1 Египетский фунт 0.1027 1 Норвежская крона 0.1903 100 Узбекских сум 0.0196 1 Польский злотый 0.4411 1 Сингапурский доллар 1.2304 1 Саудовский риал 0.4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3376 1 Турецкая лира 0.3101 1 Тайваньский доллар 0.0542 1 Таджикский сомони 0.1801 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0671 100 Японских йен 1.6014 1 Новозеландский доллар 1.0978 Золото (1 унция) 2551.6490 Серебро (1 унция) 29.1922 Платина (1 унция) 1472.1065 Палладий (1 унция) 2430.8725