​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.08.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,7% - до 1,9056 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0261 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9056
|1 Российский рубль
|0.0261
|1 Австралийский доллар
|1.1512
|1 Аргентинское песо
|0.0373
|1 Белорусский рубль
|0.8301
|1 Бразильский реал
|0.4282
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1134
|100 Вон Республики Корея
|0.1404
|1 Чешская крона
|0.0740
|100 Чилийских песо
|0.2375
|1 Китайский юань
|0.2413
|1 Датская крона
|0.2554
|1 Грузинский лари
|0.5807
|1 Гонконгский доллар
|0.2168
|1 Индийская рупия
|0.0240
|1 Британский фунт стерлингов
|2.0671
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1767
|1 Швейцарский франк
|1.7426
|1 Израильский шекель
|0.4888
|1 Канадский доллар
|1.2801
|1 Кувейтский динар
|5.5957
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1126
|1 Малазийский ринггит
|0.4064
|1 Мексиканское песо
|0.0867
|1 Молдавский лей
|0.0960
|1 Египетский фунт
|0.1027
|1 Норвежская крона
|0.1903
|100 Узбекских сум
|0.0196
|1 Польский злотый
|0.4411
|1 Сингапурский доллар
|1.2304
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3376
|1 Турецкая лира
|0.3101
|1 Тайваньский доллар
|0.0542
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0671
|100 Японских йен
|1.6014
|1 Новозеландский доллар
|1.0978
|Золото (1 унция)
|2551.6490
|Серебро (1 унция)
|29.1922
|Платина (1 унция)
|1472.1065
|Палладий (1 унция)
|2430.8725
Tural İbadlıАвтор новости