​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.05.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,41% - до 1,8433 маната, курс рубля - на 0,44% - до 0,0230 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8433
|1 Российский рубль
|0.0230
|1 Австралийский доллар
|1.1105
|1 Аргентинское песо
|0.0253
|1 Белорусский рубль
|0.6935
|1 Бразильский реал
|0.2913
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0917
|100 Вон Республики Корея
|0.1395
|1 Чешская крона
|0.0677
|100 Чилийских песо
|0.2036
|1 Китайский юань
|0.2403
|1 Датская крона
|0.2471
|1 Грузинский лари
|0.5299
|1 Гонконгский доллар
|0.2193
|1 Индийская рупия
|0.0226
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1056
|100 Индонезийских рупий
|0.0114
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1736
|1 Швейцарский франк
|1.7484
|1 Израильский шекель
|0.4845
|1 Канадский доллар
|1.2196
|1 Кувейтский динар
|5.4962
|1 Казахстанский тенге
|0.0040
|1 Киргизский сом
|0.0215
|100 Ливанских фунтов
|0.1130
|1 Малазийский ринггит
|0.3948
|1 Мексиканское песо
|0.0710
|1 Молдавский лей
|0.0960
|1 Египетский фунт
|0.1079
|1 Норвежская крона
|0.1666
|100 Узбекских сум
|0.0168
|1 Польский злотый
|0.4049
|1 Сингапурский доллар
|1.2039
|1 Саудовский риал
|0.4525
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3138
|1 Турецкая лира
|0.2393
|1 Тайваньский доллар
|0.0569
|1 Таджикский сомони
|0.1657
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0633
|100 Японских йен
|1.5973
|1 Новозеландский доллар
|1.0405
|Золото (1 унция)
|2917.4720
|Серебро (1 унция)
|26.2344
|Платина (1 унция)
|1310.3175
|Палладий (1 унция)
|3204.9420