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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.05.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.05.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,41% - до 1,8433 маната, курс рубля - на 0,44% - до 0,0230 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8433
1 Российский рубль 0.0230
1 Австралийский доллар 1.1105
1 Аргентинское песо 0.0253
1 Белорусский рубль 0.6935
1 Бразильский реал 0.2913
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.0917
100 Вон Республики Корея 0.1395
1 Чешская крона 0.0677
100 Чилийских песо 0.2036
1 Китайский юань 0.2403
1 Датская крона 0.2471
1 Грузинский лари 0.5299
1 Гонконгский доллар 0.2193
1 Индийская рупия 0.0226
1 Британский фунт стерлингов 2.1056
100 Индонезийских рупий 0.0114
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1736
1 Швейцарский франк 1.7484
1 Израильский шекель 0.4845
1 Канадский доллар 1.2196
1 Кувейтский динар 5.4962
1 Казахстанский тенге 0.0040
1 Киргизский сом 0.0215
100 Ливанских фунтов 0.1130
1 Малазийский ринггит 0.3948
1 Мексиканское песо 0.0710
1 Молдавский лей 0.0960
1 Египетский фунт 0.1079
1 Норвежская крона 0.1666
100 Узбекских сум 0.0168
1 Польский злотый 0.4049
1 Сингапурский доллар 1.2039
1 Саудовский риал 0.4525
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3138
1 Турецкая лира 0.2393
1 Тайваньский доллар 0.0569
1 Таджикский сомони 0.1657
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0633
100 Японских йен 1.5973
1 Новозеландский доллар 1.0405
Золото (1 унция) 2917.4720
Серебро (1 унция) 26.2344
Платина (1 унция) 1310.3175
Палладий (1 унция) 3204.9420
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