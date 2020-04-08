​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.04.2020)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,41% - до 1,8473 маната, курс рубля – на 0,45%- до 0,0225 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8473
|1 Российский рубль
|0.0225
|1 Австралийский доллар
|1.0427
|1 Аргентинское песо
|0.0261
|1 Белорусский рубль
|0.6651
|1 Бразильский реал
|0.3254
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0928
|100 Вон Республики Корея
|0.1395
|1 Чешская крона
|0.0680
|100 Чилийских песо
|0.1990
|1 Китайский юань
|0.2406
|1 Датская крона
|0.2474
|1 Грузинский лари
|0.5338
|1 Гонконгский доллар
|0.2193
|1 Индийская рупия
|0.0224
|1 Британский фунт стерлингов
|2.0938
|100 Индонезийских рупий
|0.0105
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1687
|1 Швейцарский франк
|1.7492
|1 Израильский шекель
|0.4746
|1 Канадский доллар
|1.2110
|1 Кувейтский динар
|5.4586
|1 Казахстанский тенге
|0.0039
|1 Киргизский сом
|0.0200
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.3922
|1 Мексиканское песо
|0.0696
|1 Молдавский лей
|0.0915
|1 Египетский фунт
|0.1080
|1 Норвежская крона
|0.1653
|100 Узбекских сум
|0.0177
|1 Польский злотый
|0.4078
|1 Сингапурский доллар
|1.1909
|1 Саудовский риал
|0.4519
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3152
|1 Турецкая лира
|0.2509
|1 Тайваньский доллар
|0.0565
|1 Таджикский сомони
|0.1662
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0628
|100 Японских йен
|1.5607
|1 Новозеландский доллар
|1.0132
|Золото (1 унция)
|2804.2520
|Серебро (1 унция)
|25.5343
|Платина (1 унция)
|1258.6460
|Палладий (1 унция)
|3720.9090