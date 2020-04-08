Наверх

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.04.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.04.2020)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,41% - до 1,8473 маната, курс рубля – на 0,45%- до 0,0225 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8473
1 Российский рубль 0.0225
1 Австралийский доллар 1.0427
1 Аргентинское песо 0.0261
1 Белорусский рубль 0.6651
1 Бразильский реал 0.3254
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.0928
100 Вон Республики Корея 0.1395
1 Чешская крона 0.0680
100 Чилийских песо 0.1990
1 Китайский юань 0.2406
1 Датская крона 0.2474
1 Грузинский лари 0.5338
1 Гонконгский доллар 0.2193
1 Индийская рупия 0.0224
1 Британский фунт стерлингов 2.0938
100 Индонезийских рупий 0.0105
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1687
1 Швейцарский франк 1.7492
1 Израильский шекель 0.4746
1 Канадский доллар 1.2110
1 Кувейтский динар 5.4586
1 Казахстанский тенге 0.0039
1 Киргизский сом 0.0200
100 Ливанских фунтов 0.1123
1 Малазийский ринггит 0.3922
1 Мексиканское песо 0.0696
1 Молдавский лей 0.0915
1 Египетский фунт 0.1080
1 Норвежская крона 0.1653
100 Узбекских сум 0.0177
1 Польский злотый 0.4078
1 Сингапурский доллар 1.1909
1 Саудовский риал 0.4519
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3152
1 Турецкая лира 0.2509
1 Тайваньский доллар 0.0565
1 Таджикский сомони 0.1662
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0628
100 Японских йен 1.5607
1 Новозеландский доллар 1.0132
Золото (1 унция) 2804.2520
Серебро (1 унция) 25.5343
Платина (1 унция) 1258.6460
Палладий (1 унция) 3720.9090
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!