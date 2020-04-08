​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.04.2020)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,41% - до 1,8473 маната, курс рубля – на 0,45%- до 0,0225 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8473 1 Российский рубль 0.0225 1 Австралийский доллар 1.0427 1 Аргентинское песо 0.0261 1 Белорусский рубль 0.6651 1 Бразильский реал 0.3254 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.0928 100 Вон Республики Корея 0.1395 1 Чешская крона 0.0680 100 Чилийских песо 0.1990 1 Китайский юань 0.2406 1 Датская крона 0.2474 1 Грузинский лари 0.5338 1 Гонконгский доллар 0.2193 1 Индийская рупия 0.0224 1 Британский фунт стерлингов 2.0938 100 Индонезийских рупий 0.0105 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1687 1 Швейцарский франк 1.7492 1 Израильский шекель 0.4746 1 Канадский доллар 1.2110 1 Кувейтский динар 5.4586 1 Казахстанский тенге 0.0039 1 Киргизский сом 0.0200 100 Ливанских фунтов 0.1123 1 Малазийский ринггит 0.3922 1 Мексиканское песо 0.0696 1 Молдавский лей 0.0915 1 Египетский фунт 0.1080 1 Норвежская крона 0.1653 100 Узбекских сум 0.0177 1 Польский злотый 0.4078 1 Сингапурский доллар 1.1909 1 Саудовский риал 0.4519 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3152 1 Турецкая лира 0.2509 1 Тайваньский доллар 0.0565 1 Таджикский сомони 0.1662 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0628 100 Японских йен 1.5607 1 Новозеландский доллар 1.0132 Золото (1 унция) 2804.2520 Серебро (1 унция) 25.5343 Платина (1 унция) 1258.6460 Палладий (1 унция) 3720.9090