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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.10.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.10.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,08% - до 1,8666 маната, курс рубля - на 0,38% - до 0,0263 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8666
1 Российский рубль 0.0263
1 Австралийский доллар 1.1474
1 Аргентинское песо 0.0294
1 Белорусский рубль 0.8203
1 Бразильский реал 0.4190
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1128
100 Вон Республики Корея 0.1420
1 Чешская крона 0.0725
100 Чилийских песо 0.2376
1 Китайский юань 0.2378
1 Датская крона 0.2500
1 Грузинский лари 0.5741
1 Гонконгский доллар 0.2167
1 Индийская рупия 0.0239
1 Британский фунт стерлингов 2.0958
100 Индонезийских рупий 0.0120
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1727
1 Швейцарский франк 1.7071
1 Израильский шекель 0.4877
1 Канадский доллар 1.2762
1 Кувейтский динар 5.5915
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0242
100 Ливанских фунтов 0.1124
1 Малазийский ринггит 0.4055
1 Мексиканское песо 0.0870
1 Молдавский лей 0.0959
1 Египетский фунт 0.1042
1 Норвежская крона 0.1869
100 Узбекских сум 0.0180
1 Польский злотый 0.4322
1 Сингапурский доллар 1.2309
1 Саудовский риал 0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3252
1 Турецкая лира 0.2977
1 Тайваньский доллар 0.0550
1 Таджикский сомони 0.1754
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0687
100 Японских йен 1.5908
1 Новозеландский доллар 1.0730
Золото (1 унция) 2559.7665
Серебро (1 унция) 29.7894
Платина (1 унция) 1494.1725
Палладий (1 унция) 2832.2000
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