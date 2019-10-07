​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.10.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,08% - до 1,8666 маната, курс рубля - на 0,38% - до 0,0263 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8666
|1 Российский рубль
|0.0263
|1 Австралийский доллар
|1.1474
|1 Аргентинское песо
|0.0294
|1 Белорусский рубль
|0.8203
|1 Бразильский реал
|0.4190
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1128
|100 Вон Республики Корея
|0.1420
|1 Чешская крона
|0.0725
|100 Чилийских песо
|0.2376
|1 Китайский юань
|0.2378
|1 Датская крона
|0.2500
|1 Грузинский лари
|0.5741
|1 Гонконгский доллар
|0.2167
|1 Индийская рупия
|0.0239
|1 Британский фунт стерлингов
|2.0958
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1727
|1 Швейцарский франк
|1.7071
|1 Израильский шекель
|0.4877
|1 Канадский доллар
|1.2762
|1 Кувейтский динар
|5.5915
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0242
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4055
|1 Мексиканское песо
|0.0870
|1 Молдавский лей
|0.0959
|1 Египетский фунт
|0.1042
|1 Норвежская крона
|0.1869
|100 Узбекских сум
|0.0180
|1 Польский злотый
|0.4322
|1 Сингапурский доллар
|1.2309
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3252
|1 Турецкая лира
|0.2977
|1 Тайваньский доллар
|0.0550
|1 Таджикский сомони
|0.1754
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0687
|100 Японских йен
|1.5908
|1 Новозеландский доллар
|1.0730
|Золото (1 унция)
|2559.7665
|Серебро (1 унция)
|29.7894
|Платина (1 унция)
|1494.1725
|Палладий (1 унция)
|2832.2000
Tural İbadlıАвтор новости