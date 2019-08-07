​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.08.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,7% - до 1,9059 маната, курс рубля - на 0,77% - до 0,0261 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9059
|1 Российский рубль
|0.0261
|1 Австралийский доллар
|1.1384
|1 Аргентинское песо
|0.0375
|1 Белорусский рубль
|0.8295
|1 Бразильский реал
|0.4290
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1137
|100 Вон Республики Корея
|0.1399
|1 Чешская крона
|0.0740
|100 Чилийских песо
|0.2374
|1 Китайский юань
|0.2412
|1 Датская крона
|0.2553
|1 Грузинский лари
|0.5816
|1 Гонконгский доллар
|0.2169
|1 Индийская рупия
|0.0240
|1 Британский фунт стерлингов
|2.0688
|100 Индонезийских рупий
|0.0119
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1773
|1 Швейцарский франк
|1.7421
|1 Израильский шекель
|0.4880
|1 Канадский доллар
|1.2786
|1 Кувейтский динар
|5.5940
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4051
|1 Мексиканское песо
|0.0866
|1 Молдавский лей
|0.0954
|1 Египетский фунт
|0.1027
|1 Норвежская крона
|0.1907
|100 Узбекских сум
|0.0195
|1 Польский злотый
|0.4414
|1 Сингапурский доллар
|1.2283
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3396
|1 Турецкая лира
|0.3078
|1 Тайваньский доллар
|0.0540
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0668
|100 Японских йен
|1.6022
|1 Новозеландский доллар
|1.0875
|Золото (1 унция)
|2424.3215
|Серебро (1 унция)
|28.4464
|Платина (1 унция)
|1453.1005
|Палладий (1 унция)
|2440.3840
Tural İbadlıАвтор новости