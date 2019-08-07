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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.08.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.08.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,7% - до 1,9059 маната, курс рубля - на 0,77% - до 0,0261 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9059
1 Российский рубль 0.0261
1 Австралийский доллар 1.1384
1 Аргентинское песо 0.0375
1 Белорусский рубль 0.8295
1 Бразильский реал 0.4290
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1137
100 Вон Республики Корея 0.1399
1 Чешская крона 0.0740
100 Чилийских песо 0.2374
1 Китайский юань 0.2412
1 Датская крона 0.2553
1 Грузинский лари 0.5816
1 Гонконгский доллар 0.2169
1 Индийская рупия 0.0240
1 Британский фунт стерлингов 2.0688
100 Индонезийских рупий 0.0119
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1773
1 Швейцарский франк 1.7421
1 Израильский шекель 0.4880
1 Канадский доллар 1.2786
1 Кувейтский динар 5.5940
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0243
100 Ливанских фунтов 0.1124
1 Малазийский ринггит 0.4051
1 Мексиканское песо 0.0866
1 Молдавский лей 0.0954
1 Египетский фунт 0.1027
1 Норвежская крона 0.1907
100 Узбекских сум 0.0195
1 Польский злотый 0.4414
1 Сингапурский доллар 1.2283
1 Саудовский риал 0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3396
1 Турецкая лира 0.3078
1 Тайваньский доллар 0.0540
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0668
100 Японских йен 1.6022
1 Новозеландский доллар 1.0875
Золото (1 унция) 2424.3215
Серебро (1 унция) 28.4464
Платина (1 унция) 1453.1005
Палладий (1 унция) 2440.3840
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