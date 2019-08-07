​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.08.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,7% - до 1,9059 маната, курс рубля - на 0,77% - до 0,0261 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9059 1 Российский рубль 0.0261 1 Австралийский доллар 1.1384 1 Аргентинское песо 0.0375 1 Белорусский рубль 0.8295 1 Бразильский реал 0.4290 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1137 100 Вон Республики Корея 0.1399 1 Чешская крона 0.0740 100 Чилийских песо 0.2374 1 Китайский юань 0.2412 1 Датская крона 0.2553 1 Грузинский лари 0.5816 1 Гонконгский доллар 0.2169 1 Индийская рупия 0.0240 1 Британский фунт стерлингов 2.0688 100 Индонезийских рупий 0.0119 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1773 1 Швейцарский франк 1.7421 1 Израильский шекель 0.4880 1 Канадский доллар 1.2786 1 Кувейтский динар 5.5940 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0243 100 Ливанских фунтов 0.1124 1 Малазийский ринггит 0.4051 1 Мексиканское песо 0.0866 1 Молдавский лей 0.0954 1 Египетский фунт 0.1027 1 Норвежская крона 0.1907 100 Узбекских сум 0.0195 1 Польский злотый 0.4414 1 Сингапурский доллар 1.2283 1 Саудовский риал 0.4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3396 1 Турецкая лира 0.3078 1 Тайваньский доллар 0.0540 1 Таджикский сомони 0.1801 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0668 100 Японских йен 1.6022 1 Новозеландский доллар 1.0875 Золото (1 унция) 2424.3215 Серебро (1 унция) 28.4464 Платина (1 унция) 1453.1005 Палладий (1 унция) 2440.3840