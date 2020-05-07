Наверх

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.05.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.05.2020)

© Freepik.com

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,39% - до 1,8357 маната, курс рубля - на 0,87% - до 0,0229 маната. 

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8357
1 Российский рубль 0.0229
1 Австралийский доллар 1.0908
1 Аргентинское песо 0.0253
1 Белорусский рубль 0.6920
1 Бразильский реал 0.2974
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.0911
100 Вон Республики Корея 0.1386
1 Чешская крона 0.0677
100 Чилийских песо 0.2025
1 Китайский юань 0.2396
1 Датская крона 0.2461
1 Грузинский лари 0.5299
1 Гонконгский доллар 0.2193
1 Индийская рупия 0.0224
1 Британский фунт стерлингов 2.0948
100 Индонезийских рупий 0.0113
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1728
1 Швейцарский франк 1.7433
1 Израильский шекель 0.4832
1 Канадский доллар 1.2032
1 Кувейтский динар 5.4972
1 Казахстанский тенге 0.0040
1 Киргизский сом 0.0215
100 Ливанских фунтов 0.1124
1 Малазийский ринггит 0.3932
1 Мексиканское песо 0.0699
1 Молдавский лей 0.0962
1 Египетский фунт 0.1079
1 Норвежская крона 0.1657
100 Узбекских сум 0.0168
1 Польский злотый 0.4036
1 Сингапурский доллар 1.1972
1 Саудовский риал 0.4525
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3147
1 Турецкая лира 0.2358
1 Тайваньский доллар 0.0567
1 Таджикский сомони 0.1657
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0633
100 Японских йен 1.6001
1 Новозеландский доллар 1.0230
Золото (1 унция) 2876.3320
Серебро (1 унция) 25.4783
Платина (1 унция) 1299.3185
Палладий (1 унция) 3095.9295
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!