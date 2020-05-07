Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.05.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,39% - до 1,8357 маната, курс рубля - на 0,87% - до 0,0229 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8357
|1 Российский рубль
|0.0229
|1 Австралийский доллар
|1.0908
|1 Аргентинское песо
|0.0253
|1 Белорусский рубль
|0.6920
|1 Бразильский реал
|0.2974
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0911
|100 Вон Республики Корея
|0.1386
|1 Чешская крона
|0.0677
|100 Чилийских песо
|0.2025
|1 Китайский юань
|0.2396
|1 Датская крона
|0.2461
|1 Грузинский лари
|0.5299
|1 Гонконгский доллар
|0.2193
|1 Индийская рупия
|0.0224
|1 Британский фунт стерлингов
|2.0948
|100 Индонезийских рупий
|0.0113
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1728
|1 Швейцарский франк
|1.7433
|1 Израильский шекель
|0.4832
|1 Канадский доллар
|1.2032
|1 Кувейтский динар
|5.4972
|1 Казахстанский тенге
|0.0040
|1 Киргизский сом
|0.0215
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.3932
|1 Мексиканское песо
|0.0699
|1 Молдавский лей
|0.0962
|1 Египетский фунт
|0.1079
|1 Норвежская крона
|0.1657
|100 Узбекских сум
|0.0168
|1 Польский злотый
|0.4036
|1 Сингапурский доллар
|1.1972
|1 Саудовский риал
|0.4525
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3147
|1 Турецкая лира
|0.2358
|1 Тайваньский доллар
|0.0567
|1 Таджикский сомони
|0.1657
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0633
|100 Японских йен
|1.6001
|1 Новозеландский доллар
|1.0230
|Золото (1 унция)
|2876.3320
|Серебро (1 унция)
|25.4783
|Платина (1 унция)
|1299.3185
|Палладий (1 унция)
|3095.9295