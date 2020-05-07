Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.05.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,39% - до 1,8357 маната, курс рубля - на 0,87% - до 0,0229 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8357 1 Российский рубль 0.0229 1 Австралийский доллар 1.0908 1 Аргентинское песо 0.0253 1 Белорусский рубль 0.6920 1 Бразильский реал 0.2974 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.0911 100 Вон Республики Корея 0.1386 1 Чешская крона 0.0677 100 Чилийских песо 0.2025 1 Китайский юань 0.2396 1 Датская крона 0.2461 1 Грузинский лари 0.5299 1 Гонконгский доллар 0.2193 1 Индийская рупия 0.0224 1 Британский фунт стерлингов 2.0948 100 Индонезийских рупий 0.0113 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1728 1 Швейцарский франк 1.7433 1 Израильский шекель 0.4832 1 Канадский доллар 1.2032 1 Кувейтский динар 5.4972 1 Казахстанский тенге 0.0040 1 Киргизский сом 0.0215 100 Ливанских фунтов 0.1124 1 Малазийский ринггит 0.3932 1 Мексиканское песо 0.0699 1 Молдавский лей 0.0962 1 Египетский фунт 0.1079 1 Норвежская крона 0.1657 100 Узбекских сум 0.0168 1 Польский злотый 0.4036 1 Сингапурский доллар 1.1972 1 Саудовский риал 0.4525 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3147 1 Турецкая лира 0.2358 1 Тайваньский доллар 0.0567 1 Таджикский сомони 0.1657 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0633 100 Японских йен 1.6001 1 Новозеландский доллар 1.0230 Золото (1 унция) 2876.3320 Серебро (1 унция) 25.4783 Платина (1 унция) 1299.3185 Палладий (1 унция) 3095.9295