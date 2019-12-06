 Наверх

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.12.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.12.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,22% - до 1,8883 маната, курс рубля – на 0,38% - до 0,0267 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8883
1 Российский рубль 0.0267
1 Австралийский доллар 1.1631
1 Аргентинское песо 0.0283
1 Белорусский рубль 0.8033
1 Бразильский реал 0.4060
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1161
100 Вон Республики Корея 0.1427
1 Чешская крона 0.0739
100 Чилийских песо 0.2170
1 Китайский юань 0.2412
1 Датская крона 0.2527
1 Грузинский лари 0.5752
1 Гонконгский доллар 0.2171
1 Индийская рупия 0.0238
1 Британский фунт стерлингов 2.2364
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1791
1 Швейцарский франк 1.7220
1 Израильский шекель 0.4905
1 Канадский доллар 1.2894
1 Кувейтский динар 5.5977
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0234
100 Ливанских фунтов 0.1125
1 Малазийский ринггит 0.4084
1 Мексиканское песо 0.0878
1 Молдавский лей 0.0974
1 Египетский фунт 0.1052
1 Норвежская крона 0.1861
100 Узбекских сум 0.0179
1 Польский злотый 0.4416
1 Сингапурский доллар 1.2495
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3428
1 Турецкая лира 0.2957
1 Тайваньский доллар 0.0557
1 Таджикский сомони 0.1756
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0714
100 Японских йен 1.5644
1 Новозеландский доллар 1.1149
Золото (1 унция) 2508.5285
Серебро (1 унция) 28.8395
Платина (1 унция) 1527.9940
Палладий (1 унция) 3183.5475
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!