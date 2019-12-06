​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.12.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,22% - до 1,8883 маната, курс рубля – на 0,38% - до 0,0267 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8883
|1 Российский рубль
|0.0267
|1 Австралийский доллар
|1.1631
|1 Аргентинское песо
|0.0283
|1 Белорусский рубль
|0.8033
|1 Бразильский реал
|0.4060
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1161
|100 Вон Республики Корея
|0.1427
|1 Чешская крона
|0.0739
|100 Чилийских песо
|0.2170
|1 Китайский юань
|0.2412
|1 Датская крона
|0.2527
|1 Грузинский лари
|0.5752
|1 Гонконгский доллар
|0.2171
|1 Индийская рупия
|0.0238
|1 Британский фунт стерлингов
|2.2364
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1791
|1 Швейцарский франк
|1.7220
|1 Израильский шекель
|0.4905
|1 Канадский доллар
|1.2894
|1 Кувейтский динар
|5.5977
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0234
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.4084
|1 Мексиканское песо
|0.0878
|1 Молдавский лей
|0.0974
|1 Египетский фунт
|0.1052
|1 Норвежская крона
|0.1861
|100 Узбекских сум
|0.0179
|1 Польский злотый
|0.4416
|1 Сингапурский доллар
|1.2495
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3428
|1 Турецкая лира
|0.2957
|1 Тайваньский доллар
|0.0557
|1 Таджикский сомони
|0.1756
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0714
|100 Японских йен
|1.5644
|1 Новозеландский доллар
|1.1149
|Золото (1 унция)
|2508.5285
|Серебро (1 унция)
|28.8395
|Платина (1 унция)
|1527.9940
|Палладий (1 унция)
|3183.5475
Kənan SadıqovАвтор новости