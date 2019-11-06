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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.11.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.11.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,48% - до 1,8820 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0268 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8820
1 Российский рубль 0.0268
1 Австралийский доллар 1.1723
1 Аргентинское песо 0.0285
1 Белорусский рубль 0.8328
1 Бразильский реал 0.4257
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1153
100 Вон Республики Корея 0.1468
1 Чешская крона 0.0738
100 Чилийских песо 0.2271
1 Китайский юань 0.2430
1 Датская крона 0.2519
1 Грузинский лари 0.5741
1 Гонконгский доллар 0.2170
1 Индийская рупия 0.0240
1 Британский фунт стерлингов 2.1891
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1760
1 Швейцарский франк 1.7117
1 Израильский шекель 0.4868
1 Канадский доллар 1.2913
1 Кувейтский динар 5.5983
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0238
100 Ливанских фунтов 0.1123
1 Малазийский ринггит 0.4110
1 Мексиканское песо 0.0885
1 Молдавский лей 0.0977
1 Египетский фунт 0.1054
1 Норвежская крона 0.1851
100 Узбекских сум 0.0180
1 Польский злотый 0.4412
1 Сингапурский доллар 1.2516
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3428
1 Турецкая лира 0.2654
1 Тайваньский доллар 0.0560
1 Таджикский сомони 0.1753
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0689
100 Японских йен 1.5586
1 Новозеландский доллар 1.0833
Золото (1 унция) 2525.9535
Серебро (1 унция) 29.8721
Платина (1 унция) 1570.9700
Палладий (1 унция) 3016.0040
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