​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.11.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,48% - до 1,8820 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0268 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8820 1 Российский рубль 0.0268 1 Австралийский доллар 1.1723 1 Аргентинское песо 0.0285 1 Белорусский рубль 0.8328 1 Бразильский реал 0.4257 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1153 100 Вон Республики Корея 0.1468 1 Чешская крона 0.0738 100 Чилийских песо 0.2271 1 Китайский юань 0.2430 1 Датская крона 0.2519 1 Грузинский лари 0.5741 1 Гонконгский доллар 0.2170 1 Индийская рупия 0.0240 1 Британский фунт стерлингов 2.1891 100 Индонезийских рупий 0.0121 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1760 1 Швейцарский франк 1.7117 1 Израильский шекель 0.4868 1 Канадский доллар 1.2913 1 Кувейтский динар 5.5983 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0238 100 Ливанских фунтов 0.1123 1 Малазийский ринггит 0.4110 1 Мексиканское песо 0.0885 1 Молдавский лей 0.0977 1 Египетский фунт 0.1054 1 Норвежская крона 0.1851 100 Узбекских сум 0.0180 1 Польский злотый 0.4412 1 Сингапурский доллар 1.2516 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3428 1 Турецкая лира 0.2654 1 Тайваньский доллар 0.0560 1 Таджикский сомони 0.1753 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0689 100 Японских йен 1.5586 1 Новозеландский доллар 1.0833 Золото (1 унция) 2525.9535 Серебро (1 унция) 29.8721 Платина (1 унция) 1570.9700 Палладий (1 унция) 3016.0040