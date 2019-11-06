​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.11.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,48% - до 1,8820 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0268 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8820
|1 Российский рубль
|0.0268
|1 Австралийский доллар
|1.1723
|1 Аргентинское песо
|0.0285
|1 Белорусский рубль
|0.8328
|1 Бразильский реал
|0.4257
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1153
|100 Вон Республики Корея
|0.1468
|1 Чешская крона
|0.0738
|100 Чилийских песо
|0.2271
|1 Китайский юань
|0.2430
|1 Датская крона
|0.2519
|1 Грузинский лари
|0.5741
|1 Гонконгский доллар
|0.2170
|1 Индийская рупия
|0.0240
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1891
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1760
|1 Швейцарский франк
|1.7117
|1 Израильский шекель
|0.4868
|1 Канадский доллар
|1.2913
|1 Кувейтский динар
|5.5983
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0238
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4110
|1 Мексиканское песо
|0.0885
|1 Молдавский лей
|0.0977
|1 Египетский фунт
|0.1054
|1 Норвежская крона
|0.1851
|100 Узбекских сум
|0.0180
|1 Польский злотый
|0.4412
|1 Сингапурский доллар
|1.2516
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3428
|1 Турецкая лира
|0.2654
|1 Тайваньский доллар
|0.0560
|1 Таджикский сомони
|0.1753
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0689
|100 Японских йен
|1.5586
|1 Новозеландский доллар
|1.0833
|Золото (1 унция)
|2525.9535
|Серебро (1 унция)
|29.8721
|Платина (1 унция)
|1570.9700
|Палладий (1 унция)
|3016.0040
Tural İbadlıАвтор новости