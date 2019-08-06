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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.08.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.08.2019)

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,68% - до 1,9046 маната, курс рубля снизился на 0,39% - до 0,0259 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9046
1 Российский рубль 0.0259
1 Австралийский доллар 1.1521
1 Аргентинское песо 0.0374
1 Белорусский рубль 0.8269
1 Бразильский реал 0.4375
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1147
100 Вон Республики Корея 0.1401
1 Чешская крона 0.0738
100 Чилийских песо 0.2359
1 Китайский юань 0.2415
1 Датская крона 0.2552
1 Грузинский лари 0.5857
1 Гонконгский доллар 0.2169
1 Индийская рупия 0.0241
1 Британский фунт стерлингов 2.0673
100 Индонезийских рупий 0.0119
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1772
1 Швейцарский франк 1.7448
1 Израильский шекель 0.4874
1 Канадский доллар 1.2884
1 Кувейтский динар 5.5910
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0243
100 Ливанских фунтов 0.1131
1 Малазийский ринггит 0.4062
1 Мексиканское песо 0.0868
1 Молдавский лей 0.0952
1 Египетский фунт 0.1027
1 Норвежская крона 0.1908
100 Узбекских сум 0.0195
1 Польский злотый 0.4411
1 Сингапурский доллар 1.2300
1 Саудовский риал 0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3369
1 Турецкая лира 0.3061
1 Тайваньский доллар 0.0540
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0663
100 Японских йен 1.5936
1 Новозеландский доллар 1.1102
Золото (1 унция) 2487.3550
Серебро (1 унция) 27.9458
Платина (1 унция) 1455.0470
Палладий (1 унция) 2439.5255
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