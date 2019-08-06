​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.08.2019)

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,68% - до 1,9046 маната, курс рубля снизился на 0,39% - до 0,0259 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9046
|1 Российский рубль
|0.0259
|1 Австралийский доллар
|1.1521
|1 Аргентинское песо
|0.0374
|1 Белорусский рубль
|0.8269
|1 Бразильский реал
|0.4375
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1147
|100 Вон Республики Корея
|0.1401
|1 Чешская крона
|0.0738
|100 Чилийских песо
|0.2359
|1 Китайский юань
|0.2415
|1 Датская крона
|0.2552
|1 Грузинский лари
|0.5857
|1 Гонконгский доллар
|0.2169
|1 Индийская рупия
|0.0241
|1 Британский фунт стерлингов
|2.0673
|100 Индонезийских рупий
|0.0119
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1772
|1 Швейцарский франк
|1.7448
|1 Израильский шекель
|0.4874
|1 Канадский доллар
|1.2884
|1 Кувейтский динар
|5.5910
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1131
|1 Малазийский ринггит
|0.4062
|1 Мексиканское песо
|0.0868
|1 Молдавский лей
|0.0952
|1 Египетский фунт
|0.1027
|1 Норвежская крона
|0.1908
|100 Узбекских сум
|0.0195
|1 Польский злотый
|0.4411
|1 Сингапурский доллар
|1.2300
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3369
|1 Турецкая лира
|0.3061
|1 Тайваньский доллар
|0.0540
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0663
|100 Японских йен
|1.5936
|1 Новозеландский доллар
|1.1102
|Золото (1 унция)
|2487.3550
|Серебро (1 унция)
|27.9458
|Платина (1 унция)
|1455.0470
|Палладий (1 унция)
|2439.5255
Tural İbadlıАвтор новости