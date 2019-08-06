​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.08.2019)

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,68% - до 1,9046 маната, курс рубля снизился на 0,39% - до 0,0259 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9046 1 Российский рубль 0.0259 1 Австралийский доллар 1.1521 1 Аргентинское песо 0.0374 1 Белорусский рубль 0.8269 1 Бразильский реал 0.4375 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1147 100 Вон Республики Корея 0.1401 1 Чешская крона 0.0738 100 Чилийских песо 0.2359 1 Китайский юань 0.2415 1 Датская крона 0.2552 1 Грузинский лари 0.5857 1 Гонконгский доллар 0.2169 1 Индийская рупия 0.0241 1 Британский фунт стерлингов 2.0673 100 Индонезийских рупий 0.0119 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1772 1 Швейцарский франк 1.7448 1 Израильский шекель 0.4874 1 Канадский доллар 1.2884 1 Кувейтский динар 5.5910 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0243 100 Ливанских фунтов 0.1131 1 Малазийский ринггит 0.4062 1 Мексиканское песо 0.0868 1 Молдавский лей 0.0952 1 Египетский фунт 0.1027 1 Норвежская крона 0.1908 100 Узбекских сум 0.0195 1 Польский злотый 0.4411 1 Сингапурский доллар 1.2300 1 Саудовский риал 0.4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3369 1 Турецкая лира 0.3061 1 Тайваньский доллар 0.0540 1 Таджикский сомони 0.1801 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0663 100 Японских йен 1.5936 1 Новозеландский доллар 1.1102 Золото (1 унция) 2487.3550 Серебро (1 унция) 27.9458 Платина (1 унция) 1455.0470 Палладий (1 унция) 2439.5255