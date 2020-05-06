Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.05.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,57% - до 1,8428 маната, курс рубля повысился на 1,76% - до 0,0231 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8428
|1 Российский рубль
|0.0231
|1 Австралийский доллар
|1.0941
|1 Аргентинское песо
|0.0254
|1 Белорусский рубль
|0.6950
|1 Бразильский реал
|0.3047
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0919
|100 Вон Республики Корея
|0.1389
|1 Чешская крона
|0.0682
|100 Чилийских песо
|0.2038
|1 Китайский юань
|0.2398
|1 Датская крона
|0.2470
|1 Грузинский лари
|0.5309
|1 Гонконгский доллар
|0.2193
|1 Индийская рупия
|0.0224
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1137
|100 Индонезийских рупий
|0.0112
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1733
|1 Швейцарский франк
|1.7483
|1 Израильский шекель
|0.4832
|1 Канадский доллар
|1.2101
|1 Кувейтский динар
|5.4972
|1 Казахстанский тенге
|0.0040
|1 Киргизский сом
|0.0215
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.3945
|1 Мексиканское песо
|0.0708
|1 Молдавский лей
|0.0954
|1 Египетский фунт
|0.1077
|1 Норвежская крона
|0.1656
|100 Узбекских сум
|0.0168
|1 Польский злотый
|0.4062
|1 Сингапурский доллар
|1.1997
|1 Саудовский риал
|0.4526
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3169
|1 Турецкая лира
|0.2400
|1 Тайваньский доллар
|0.0568
|1 Таджикский сомони
|0.1659
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0631
|100 Японских йен
|1.5986
|1 Новозеландский доллар
|1.0294
|Золото (1 унция)
|2895.0575
|Серебро (1 унция)
|25.5967
|Платина (1 унция)
|1305.4555
|Палладий (1 унция)
|3089.4865