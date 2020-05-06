Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.05.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,57% - до 1,8428 маната, курс рубля повысился на 1,76% - до 0,0231 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8428 1 Российский рубль 0.0231 1 Австралийский доллар 1.0941 1 Аргентинское песо 0.0254 1 Белорусский рубль 0.6950 1 Бразильский реал 0.3047 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.0919 100 Вон Республики Корея 0.1389 1 Чешская крона 0.0682 100 Чилийских песо 0.2038 1 Китайский юань 0.2398 1 Датская крона 0.2470 1 Грузинский лари 0.5309 1 Гонконгский доллар 0.2193 1 Индийская рупия 0.0224 1 Британский фунт стерлингов 2.1137 100 Индонезийских рупий 0.0112 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1733 1 Швейцарский франк 1.7483 1 Израильский шекель 0.4832 1 Канадский доллар 1.2101 1 Кувейтский динар 5.4972 1 Казахстанский тенге 0.0040 1 Киргизский сом 0.0215 100 Ливанских фунтов 0.1124 1 Малазийский ринггит 0.3945 1 Мексиканское песо 0.0708 1 Молдавский лей 0.0954 1 Египетский фунт 0.1077 1 Норвежская крона 0.1656 100 Узбекских сум 0.0168 1 Польский злотый 0.4062 1 Сингапурский доллар 1.1997 1 Саудовский риал 0.4526 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3169 1 Турецкая лира 0.2400 1 Тайваньский доллар 0.0568 1 Таджикский сомони 0.1659 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0631 100 Японских йен 1.5986 1 Новозеландский доллар 1.0294 Золото (1 унция) 2895.0575 Серебро (1 унция) 25.5967 Платина (1 унция) 1305.4555 Палладий (1 унция) 3089.4865