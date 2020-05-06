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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.05.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.05.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,57% - до 1,8428 маната, курс рубля повысился на 1,76% - до 0,0231 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8428
1 Российский рубль 0.0231
1 Австралийский доллар 1.0941
1 Аргентинское песо 0.0254
1 Белорусский рубль 0.6950
1 Бразильский реал 0.3047
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.0919
100 Вон Республики Корея 0.1389
1 Чешская крона 0.0682
100 Чилийских песо 0.2038
1 Китайский юань 0.2398
1 Датская крона 0.2470
1 Грузинский лари 0.5309
1 Гонконгский доллар 0.2193
1 Индийская рупия 0.0224
1 Британский фунт стерлингов 2.1137
100 Индонезийских рупий 0.0112
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1733
1 Швейцарский франк 1.7483
1 Израильский шекель 0.4832
1 Канадский доллар 1.2101
1 Кувейтский динар 5.4972
1 Казахстанский тенге 0.0040
1 Киргизский сом 0.0215
100 Ливанских фунтов 0.1124
1 Малазийский ринггит 0.3945
1 Мексиканское песо 0.0708
1 Молдавский лей 0.0954
1 Египетский фунт 0.1077
1 Норвежская крона 0.1656
100 Узбекских сум 0.0168
1 Польский злотый 0.4062
1 Сингапурский доллар 1.1997
1 Саудовский риал 0.4526
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3169
1 Турецкая лира 0.2400
1 Тайваньский доллар 0.0568
1 Таджикский сомони 0.1659
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0631
100 Японских йен 1.5986
1 Новозеландский доллар 1.0294
Золото (1 унция) 2895.0575
Серебро (1 унция) 25.5967
Платина (1 унция) 1305.4555
Палладий (1 унция) 3089.4865
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