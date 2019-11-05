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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.11.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.11.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,40% - до 1,8911 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0268 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8911
1 Российский рубль 0.0268
1 Австралийский доллар 1.1734
1 Аргентинское песо 0.0285
1 Белорусский рубль 0.8330
1 Бразильский реал 0.4231
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1149
100 Вон Республики Корея 0.1465
1 Чешская крона 0.0741
100 Чилийских песо 0.2297
1 Китайский юань 0.2420
1 Датская крона 0.2531
1 Грузинский лари 0.5737
1 Гонконгский доллар 0.2169
1 Индийская рупия 0.0240
1 Британский фунт стерлингов 2.1895
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1768
1 Швейцарский франк 1.7190
1 Израильский шекель 0.4838
1 Канадский доллар 1.2926
1 Кувейтский динар 5.6012
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0238
100 Ливанских фунтов 0.1123
1 Малазийский ринггит 0.4097
1 Мексиканское песо 0.0887
1 Молдавский лей 0.0974
1 Египетский фунт 0.1052
1 Норвежская крона 0.1860
100 Узбекских сум 0.0180
1 Польский злотый 0.4430
1 Сингапурский доллар 1.2515
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3456
1 Турецкая лира 0.265
1 Тайваньский доллар 0.0559
1 Таджикский сомони 0.1754
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0688
100 Японских йен 1.5625
1 Новозеландский доллар 1.0896
Золото (1 унция) 2559.7665
Серебро (1 унция) 30.6561
Платина (1 унция) 1593.7330
Палладий (1 унция) 3032.0605
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