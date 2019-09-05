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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,48% - до 1,8747 маната, курс рубля – на 0,78% - до 0,0257 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8747
1 Российский рубль 0.0257
1 Австралийский доллар 1.1586
1 Аргентинское песо 0.0304
1 Белорусский рубль 0.8037
1 Бразильский реал 0.4153
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1152
100 Вон Республики Корея 0.1419
1 Чешская крона 0.0725
100 Чилийских песо 0.2349
1 Китайский юань 0.2383
1 Датская крона 0.2513
1 Грузинский лари 0.5741
1 Гонконгский доллар 0.2168
1 Индийская рупия 0.0236
1 Британский фунт стерлингов 2.0808
100 Индонезийских рупий 0.0120
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1747
1 Швейцарский франк 1.7283
1 Израильский шекель 0.4822
1 Канадский доллар 1.2860
1 Кувейтский динар 5.5920
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0241
100 Ливанских фунтов 0.1126
1 Малазийский ринггит 0.4054
1 Мексиканское песо 0.0865
1 Молдавский лей 0.0950
1 Египетский фунт 0.1028
1 Норвежская крона 0.1884
100 Узбекских сум 0.0181
1 Польский злотый 0.4313
1 Сингапурский доллар 1.2281
1 Саудовский риал 0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3252
1 Турецкая лира 0.3002
1 Тайваньский доллар 0.0544
1 Таджикский сомони 0.1754
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0672
100 Японских йен 1.5956
1 Новозеландский доллар 1.0833
Золото (1 унция) 2626.2790
Серебро (1 унция) 33.0064
Платина (1 унция) 1680.6880
Палладий (1 унция) 2649.6455
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