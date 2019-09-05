​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,48% - до 1,8747 маната, курс рубля – на 0,78% - до 0,0257 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8747
|1 Российский рубль
|0.0257
|1 Австралийский доллар
|1.1586
|1 Аргентинское песо
|0.0304
|1 Белорусский рубль
|0.8037
|1 Бразильский реал
|0.4153
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1152
|100 Вон Республики Корея
|0.1419
|1 Чешская крона
|0.0725
|100 Чилийских песо
|0.2349
|1 Китайский юань
|0.2383
|1 Датская крона
|0.2513
|1 Грузинский лари
|0.5741
|1 Гонконгский доллар
|0.2168
|1 Индийская рупия
|0.0236
|1 Британский фунт стерлингов
|2.0808
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1747
|1 Швейцарский франк
|1.7283
|1 Израильский шекель
|0.4822
|1 Канадский доллар
|1.2860
|1 Кувейтский динар
|5.5920
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0241
|100 Ливанских фунтов
|0.1126
|1 Малазийский ринггит
|0.4054
|1 Мексиканское песо
|0.0865
|1 Молдавский лей
|0.0950
|1 Египетский фунт
|0.1028
|1 Норвежская крона
|0.1884
|100 Узбекских сум
|0.0181
|1 Польский злотый
|0.4313
|1 Сингапурский доллар
|1.2281
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3252
|1 Турецкая лира
|0.3002
|1 Тайваньский доллар
|0.0544
|1 Таджикский сомони
|0.1754
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0672
|100 Японских йен
|1.5956
|1 Новозеландский доллар
|1.0833
|Золото (1 унция)
|2626.2790
|Серебро (1 унция)
|33.0064
|Платина (1 унция)
|1680.6880
|Палладий (1 унция)
|2649.6455
Tural İbadlıАвтор новости