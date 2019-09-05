​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,48% - до 1,8747 маната, курс рубля – на 0,78% - до 0,0257 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8747 1 Российский рубль 0.0257 1 Австралийский доллар 1.1586 1 Аргентинское песо 0.0304 1 Белорусский рубль 0.8037 1 Бразильский реал 0.4153 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1152 100 Вон Республики Корея 0.1419 1 Чешская крона 0.0725 100 Чилийских песо 0.2349 1 Китайский юань 0.2383 1 Датская крона 0.2513 1 Грузинский лари 0.5741 1 Гонконгский доллар 0.2168 1 Индийская рупия 0.0236 1 Британский фунт стерлингов 2.0808 100 Индонезийских рупий 0.0120 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1747 1 Швейцарский франк 1.7283 1 Израильский шекель 0.4822 1 Канадский доллар 1.2860 1 Кувейтский динар 5.5920 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0241 100 Ливанских фунтов 0.1126 1 Малазийский ринггит 0.4054 1 Мексиканское песо 0.0865 1 Молдавский лей 0.0950 1 Египетский фунт 0.1028 1 Норвежская крона 0.1884 100 Узбекских сум 0.0181 1 Польский злотый 0.4313 1 Сингапурский доллар 1.2281 1 Саудовский риал 0.4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3252 1 Турецкая лира 0.3002 1 Тайваньский доллар 0.0544 1 Таджикский сомони 0.1754 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0672 100 Японских йен 1.5956 1 Новозеландский доллар 1.0833 Золото (1 унция) 2626.2790 Серебро (1 унция) 33.0064 Платина (1 унция) 1680.6880 Палладий (1 унция) 2649.6455