Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.08.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,42% - до 1,8918 маната, курс рубля снизился на 1,52% - до 0,0260 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8918
|1 Российский рубль
|0.0260
|1 Австралийский доллар
|1.1529
|1 Аргентинское песо
|0.0381
|1 Белорусский рубль
|0.8246
|1 Бразильский реал
|0.4372
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1144
|100 Вон Республики Корея
|0.1399
|1 Чешская крона
|0.0734
|100 Чилийских песо
|0.2384
|1 Китайский юань
|0.2419
|1 Датская крона
|0.2533
|1 Грузинский лари
|0.5903
|1 Гонконгский доллар
|0.2171
|1 Индийская рупия
|0.0241
|1 Британский фунт стерлингов
|2.0662
|100 Индонезийских рупий
|0.0119
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1764
|1 Швейцарский франк
|1.7360
|1 Израильский шекель
|0.4868
|1 Канадский доллар
|1.2852
|1 Кувейтский динар
|5.5860
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.4071
|1 Мексиканское песо
|0.0872
|1 Молдавский лей
|0.0952
|1 Египетский фунт
|0.1026
|1 Норвежская крона
|0.1905
|100 Узбекских сум
|0.0197
|1 Польский злотый
|0.4386
|1 Сингапурский доллар
|1.2298
|1 Саудовский риал
|0.4531
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3343
|1 Турецкая лира
|0.3034
|1 Тайваньский доллар
|0.0537
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0667
|100 Японских йен
|1.6031
|1 Новозеландский доллар
|1.1087
|Золото (1 унция)
|2470.4485
|Серебро (1 унция)
|28.0011
|Платина (1 унция)
|1450.5505
|Палладий (1 унция)
|2399.6605
Tural İbadlıАвтор новости