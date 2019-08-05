Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.08.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,42% - до 1,8918 маната, курс рубля снизился на 1,52% - до 0,0260 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8918 1 Российский рубль 0.0260 1 Австралийский доллар 1.1529 1 Аргентинское песо 0.0381 1 Белорусский рубль 0.8246 1 Бразильский реал 0.4372 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1144 100 Вон Республики Корея 0.1399 1 Чешская крона 0.0734 100 Чилийских песо 0.2384 1 Китайский юань 0.2419 1 Датская крона 0.2533 1 Грузинский лари 0.5903 1 Гонконгский доллар 0.2171 1 Индийская рупия 0.0241 1 Британский фунт стерлингов 2.0662 100 Индонезийских рупий 0.0119 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1764 1 Швейцарский франк 1.7360 1 Израильский шекель 0.4868 1 Канадский доллар 1.2852 1 Кувейтский динар 5.5860 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0243 100 Ливанских фунтов 0.1125 1 Малазийский ринггит 0.4071 1 Мексиканское песо 0.0872 1 Молдавский лей 0.0952 1 Египетский фунт 0.1026 1 Норвежская крона 0.1905 100 Узбекских сум 0.0197 1 Польский злотый 0.4386 1 Сингапурский доллар 1.2298 1 Саудовский риал 0.4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3343 1 Турецкая лира 0.3034 1 Тайваньский доллар 0.0537 1 Таджикский сомони 0.1801 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0667 100 Японских йен 1.6031 1 Новозеландский доллар 1.1087 Золото (1 унция) 2470.4485 Серебро (1 унция) 28.0011 Платина (1 унция) 1450.5505 Палладий (1 унция) 2399.6605