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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.08.2019)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.08.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,42% - до 1,8918 маната, курс рубля снизился на 1,52% - до 0,0260 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8918
1 Российский рубль 0.0260
1 Австралийский доллар 1.1529
1 Аргентинское песо 0.0381
1 Белорусский рубль 0.8246
1 Бразильский реал 0.4372
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1144
100 Вон Республики Корея 0.1399
1 Чешская крона 0.0734
100 Чилийских песо 0.2384
1 Китайский юань 0.2419
1 Датская крона 0.2533
1 Грузинский лари 0.5903
1 Гонконгский доллар 0.2171
1 Индийская рупия 0.0241
1 Британский фунт стерлингов 2.0662
100 Индонезийских рупий 0.0119
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1764
1 Швейцарский франк 1.7360
1 Израильский шекель 0.4868
1 Канадский доллар 1.2852
1 Кувейтский динар 5.5860
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0243
100 Ливанских фунтов 0.1125
1 Малазийский ринггит 0.4071
1 Мексиканское песо 0.0872
1 Молдавский лей 0.0952
1 Египетский фунт 0.1026
1 Норвежская крона 0.1905
100 Узбекских сум 0.0197
1 Польский злотый 0.4386
1 Сингапурский доллар 1.2298
1 Саудовский риал 0.4531
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3343
1 Турецкая лира 0.3034
1 Тайваньский доллар 0.0537
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0667
100 Японских йен 1.6031
1 Новозеландский доллар 1.1087
Золото (1 унция) 2470.4485
Серебро (1 унция) 28.0011
Платина (1 унция) 1450.5505
Палладий (1 унция) 2399.6605
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