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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.07.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.07.2019)

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,04% - до 1,9178 маната, курс рубля - на 0,37% - до 0,0268 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9178
1 Российский рубль 0.0268
1 Австралийский доллар 1.1943
1 Аргентинское песо 0.0407
1 Белорусский рубль 0.8293
1 Бразильский реал 0.4473
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1210
100 Вон Республики Корея 0.1452
1 Чешская крона 0.0753
100 Чилийских песо 0.2504
1 Китайский юань 0.2471
1 Датская крона 0.2570
1 Грузинский лари 0.6085
1 Гонконгский доллар 0.2182
1 Индийская рупия 0.0247
1 Британский фунт стерлингов 2.1390
100 Индонезийских рупий 0.0120
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1821
1 Швейцарский франк 1.7256
1 Израильский шекель 0.4770
1 Канадский доллар 1.3019
1 Кувейтский динар 5.5933
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0244
100 Ливанских фунтов 0.1124
1 Малазийский ринггит 0.4112
1 Мексиканское песо 0.0895
1 Молдавский лей 0.0949
1 Египетский фунт 0.1026
1 Норвежская крона 0.1992
100 Узбекских сум 0.0198
1 Польский злотый 0.4521
1 Сингапурский доллар 1.2535
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3555
1 Турецкая лира 0.3028
1 Тайваньский доллар 0.0547
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0660
100 Японских йен 1.5760
1 Новозеландский доллар 1.1355
Золото (1 унция) 2409.9965
Серебро (1 унция) 25.9590
Платина (1 унция) 1421.6250
Палладий (1 унция) 2656.2925
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