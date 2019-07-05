​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.07.2019)

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,04% - до 1,9178 маната, курс рубля - на 0,37% - до 0,0268 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9178
|1 Российский рубль
|0.0268
|1 Австралийский доллар
|1.1943
|1 Аргентинское песо
|0.0407
|1 Белорусский рубль
|0.8293
|1 Бразильский реал
|0.4473
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1210
|100 Вон Республики Корея
|0.1452
|1 Чешская крона
|0.0753
|100 Чилийских песо
|0.2504
|1 Китайский юань
|0.2471
|1 Датская крона
|0.2570
|1 Грузинский лари
|0.6085
|1 Гонконгский доллар
|0.2182
|1 Индийская рупия
|0.0247
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1390
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1821
|1 Швейцарский франк
|1.7256
|1 Израильский шекель
|0.4770
|1 Канадский доллар
|1.3019
|1 Кувейтский динар
|5.5933
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0244
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4112
|1 Мексиканское песо
|0.0895
|1 Молдавский лей
|0.0949
|1 Египетский фунт
|0.1026
|1 Норвежская крона
|0.1992
|100 Узбекских сум
|0.0198
|1 Польский злотый
|0.4521
|1 Сингапурский доллар
|1.2535
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3555
|1 Турецкая лира
|0.3028
|1 Тайваньский доллар
|0.0547
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0660
|100 Японских йен
|1.5760
|1 Новозеландский доллар
|1.1355
|Золото (1 унция)
|2409.9965
|Серебро (1 унция)
|25.9590
|Платина (1 унция)
|1421.6250
|Палладий (1 унция)
|2656.2925
Vüsal NəbiyevАвтор новости