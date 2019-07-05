​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.07.2019)

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,04% - до 1,9178 маната, курс рубля - на 0,37% - до 0,0268 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9178 1 Российский рубль 0.0268 1 Австралийский доллар 1.1943 1 Аргентинское песо 0.0407 1 Белорусский рубль 0.8293 1 Бразильский реал 0.4473 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1210 100 Вон Республики Корея 0.1452 1 Чешская крона 0.0753 100 Чилийских песо 0.2504 1 Китайский юань 0.2471 1 Датская крона 0.2570 1 Грузинский лари 0.6085 1 Гонконгский доллар 0.2182 1 Индийская рупия 0.0247 1 Британский фунт стерлингов 2.1390 100 Индонезийских рупий 0.0120 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1821 1 Швейцарский франк 1.7256 1 Израильский шекель 0.4770 1 Канадский доллар 1.3019 1 Кувейтский динар 5.5933 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0244 100 Ливанских фунтов 0.1124 1 Малазийский ринггит 0.4112 1 Мексиканское песо 0.0895 1 Молдавский лей 0.0949 1 Египетский фунт 0.1026 1 Норвежская крона 0.1992 100 Узбекских сум 0.0198 1 Польский злотый 0.4521 1 Сингапурский доллар 1.2535 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3555 1 Турецкая лира 0.3028 1 Тайваньский доллар 0.0547 1 Таджикский сомони 0.1801 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0660 100 Японских йен 1.5760 1 Новозеландский доллар 1.1355 Золото (1 унция) 2409.9965 Серебро (1 унция) 25.9590 Платина (1 унция) 1421.6250 Палладий (1 унция) 2656.2925