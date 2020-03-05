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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.03.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.03.2020)

© Freepik.com

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,19% - до 1,8937 маната, курс рубля - на 0,77% - до 0,0256 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8937
1 Российский рубль 0.0256
1 Австралийский доллар 1.1256
1 Аргентинское песо 0.0273
1 Белорусский рубль 0.7628
1 Бразильский реал 0.3712
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1112
100 Вон Республики Корея 0.1435
1 Чешская крона 0.0749
100 Чилийских песо 0.2081
1 Китайский юань 0.2450
1 Датская крона 0.2534
1 Грузинский лари 0.6119
1 Гонконгский доллар 0.2187
1 Индийская рупия 0.0231
1 Британский фунт стерлингов 2.1885
100 Индонезийских рупий 0.0120
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1794
1 Швейцарский франк 1.7780
1 Израильский шекель 0.4922
1 Канадский доллар 1.2690
1 Кувейтский динар 5.5565
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0243
100 Ливанских фунтов 0.1123
1 Малазийский ринггит 0.4082
1 Мексиканское песо 0.0870
1 Молдавский лей 0.0974
1 Египетский фунт 0.1085
1 Норвежская крона 0.1834
100 Узбекских сум 0.0178
1 Польский злотый 0.4408
1 Сингапурский доллар 1.2266
1 Саудовский риал 0.4530
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3483
1 Турецкая лира 0.2792
1 Тайваньский доллар 0.0568
1 Таджикский сомони 0.1756
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0687
100 Японских йен 1.5838
1 Новозеландский доллар 1.0713
Золото (1 унция) 2787.4475
Серебро (1 унция) 29.2630
Платина (1 унция) 1488.2905
Палладий (1 унция) 4320.6605
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