Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.03.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,19% - до 1,8937 маната, курс рубля - на 0,77% - до 0,0256 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8937
|1 Российский рубль
|0.0256
|1 Австралийский доллар
|1.1256
|1 Аргентинское песо
|0.0273
|1 Белорусский рубль
|0.7628
|1 Бразильский реал
|0.3712
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1112
|100 Вон Республики Корея
|0.1435
|1 Чешская крона
|0.0749
|100 Чилийских песо
|0.2081
|1 Китайский юань
|0.2450
|1 Датская крона
|0.2534
|1 Грузинский лари
|0.6119
|1 Гонконгский доллар
|0.2187
|1 Индийская рупия
|0.0231
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1885
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1794
|1 Швейцарский франк
|1.7780
|1 Израильский шекель
|0.4922
|1 Канадский доллар
|1.2690
|1 Кувейтский динар
|5.5565
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4082
|1 Мексиканское песо
|0.0870
|1 Молдавский лей
|0.0974
|1 Египетский фунт
|0.1085
|1 Норвежская крона
|0.1834
|100 Узбекских сум
|0.0178
|1 Польский злотый
|0.4408
|1 Сингапурский доллар
|1.2266
|1 Саудовский риал
|0.4530
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3483
|1 Турецкая лира
|0.2792
|1 Тайваньский доллар
|0.0568
|1 Таджикский сомони
|0.1756
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0687
|100 Японских йен
|1.5838
|1 Новозеландский доллар
|1.0713
|Золото (1 унция)
|2787.4475
|Серебро (1 унция)
|29.2630
|Платина (1 унция)
|1488.2905
|Палладий (1 унция)
|4320.6605