Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.03.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,19% - до 1,8937 маната, курс рубля - на 0,77% - до 0,0256 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8937 1 Российский рубль 0.0256 1 Австралийский доллар 1.1256 1 Аргентинское песо 0.0273 1 Белорусский рубль 0.7628 1 Бразильский реал 0.3712 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1112 100 Вон Республики Корея 0.1435 1 Чешская крона 0.0749 100 Чилийских песо 0.2081 1 Китайский юань 0.2450 1 Датская крона 0.2534 1 Грузинский лари 0.6119 1 Гонконгский доллар 0.2187 1 Индийская рупия 0.0231 1 Британский фунт стерлингов 2.1885 100 Индонезийских рупий 0.0120 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1794 1 Швейцарский франк 1.7780 1 Израильский шекель 0.4922 1 Канадский доллар 1.2690 1 Кувейтский динар 5.5565 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0243 100 Ливанских фунтов 0.1123 1 Малазийский ринггит 0.4082 1 Мексиканское песо 0.0870 1 Молдавский лей 0.0974 1 Египетский фунт 0.1085 1 Норвежская крона 0.1834 100 Узбекских сум 0.0178 1 Польский злотый 0.4408 1 Сингапурский доллар 1.2266 1 Саудовский риал 0.4530 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3483 1 Турецкая лира 0.2792 1 Тайваньский доллар 0.0568 1 Таджикский сомони 0.1756 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0687 100 Японских йен 1.5838 1 Новозеландский доллар 1.0713 Золото (1 унция) 2787.4475 Серебро (1 унция) 29.2630 Платина (1 унция) 1488.2905 Палладий (1 унция) 4320.6605