​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.12.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,01% - до 1,8828 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0265 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8828
|1 Российский рубль
|0.0265
|1 Австралийский доллар
|1.1602
|1 Аргентинское песо
|0.0284
|1 Белорусский рубль
|0.8050
|1 Бразильский реал
|0.4043
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1161
|100 Вон Республики Корея
|0.1423
|1 Чешская крона
|0.0737
|100 Чилийских песо
|0.2117
|1 Китайский юань
|0.2405
|1 Датская крона
|0.2520
|1 Грузинский лари
|0.5754
|1 Гонконгский доллар
|0.2172
|1 Индийская рупия
|0.0237
|1 Британский фунт стерлингов
|2.2088
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1783
|1 Швейцарский франк
|1.7215
|1 Израильский шекель
|0.4881
|1 Канадский доллар
|1.2791
|1 Кувейтский динар
|5.6032
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0234
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.4066
|1 Мексиканское песо
|0.0869
|1 Молдавский лей
|0.0970
|1 Египетский фунт
|0.1053
|1 Норвежская крона
|0.1850
|100 Узбекских сум
|0.0178
|1 Польский злотый
|0.4397
|1 Сингапурский доллар
|1.2457
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3389
|1 Турецкая лира
|0.2958
|1 Тайваньский доллар
|0.0557
|1 Таджикский сомони
|0.1754
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0710
|100 Японских йен
|1.5656
|1 Новозеландский доллар
|1.1071
|Золото (1 унция)
|2514.80025
|Серебро (1 унция)
|29.1995
|Платина (1 унция)
|1549.8560
|Палладий (1 унция)
|3148.2215
Kənan SadıqovАвтор новости