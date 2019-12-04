​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.12.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,01% - до 1,8828 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0265 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8828 1 Российский рубль 0.0265 1 Австралийский доллар 1.1602 1 Аргентинское песо 0.0284 1 Белорусский рубль 0.8050 1 Бразильский реал 0.4043 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1161 100 Вон Республики Корея 0.1423 1 Чешская крона 0.0737 100 Чилийских песо 0.2117 1 Китайский юань 0.2405 1 Датская крона 0.2520 1 Грузинский лари 0.5754 1 Гонконгский доллар 0.2172 1 Индийская рупия 0.0237 1 Британский фунт стерлингов 2.2088 100 Индонезийских рупий 0.0120 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1783 1 Швейцарский франк 1.7215 1 Израильский шекель 0.4881 1 Канадский доллар 1.2791 1 Кувейтский динар 5.6032 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0234 100 Ливанских фунтов 0.1125 1 Малазийский ринггит 0.4066 1 Мексиканское песо 0.0869 1 Молдавский лей 0.0970 1 Египетский фунт 0.1053 1 Норвежская крона 0.1850 100 Узбекских сум 0.0178 1 Польский злотый 0.4397 1 Сингапурский доллар 1.2457 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3389 1 Турецкая лира 0.2958 1 Тайваньский доллар 0.0557 1 Таджикский сомони 0.1754 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0710 100 Японских йен 1.5656 1 Новозеландский доллар 1.1071 Золото (1 унция) 2514.80025 Серебро (1 унция) 29.1995 Платина (1 унция) 1549.8560 Палладий (1 унция) 3148.2215