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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.11.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.11.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,03% - до 1,8986 маната, курс рубля - на 1,13% - до 0,0268 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8986
1 Российский рубль 0.0268
1 Австралийский доллар 1.1763
1 Аргентинское песо 0.0285
1 Белорусский рубль 0.8297
1 Бразильский реал 0.4260
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1145
100 Вон Республики Корея 0.1465
1 Чешская крона 0.0744
100 Чилийских песо 0.2295
1 Китайский юань 0.2419
1 Датская крона 0.2541
1 Грузинский лари 0.5746
1 Гонконгский доллар 0.2169
1 Индийская рупия 0.0241
1 Британский фунт стерлингов 2.1992
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1778
1 Швейцарский франк 1.7231
1 Израильский шекель 0.4815
1 Канадский доллар 1.2939
1 Кувейтский динар 5.6036
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0237
100 Ливанских фунтов 0.1122
1 Малазийский ринггит 0.4093
1 Мексиканское песо 0.0892
1 Молдавский лей 0.0972
1 Египетский фунт 0.1053
1 Норвежская крона 0.1871
100 Узбекских сум 0.0180
1 Польский злотый 0.4466
1 Сингапурский доллар 1.2528
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3460
1 Турецкая лира 0.2981
1 Тайваньский доллар 0.0559
1 Таджикский сомони 0.1753
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0686
100 Японских йен 1.5708
1 Новозеландский доллар 1.0973
Золото (1 унция) 2570.1365
Серебро (1 унция) 30.7965
Платина (1 унция) 1620.2275
Палладий (1 унция) 3084.6415
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