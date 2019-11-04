​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.11.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,03% - до 1,8986 маната, курс рубля - на 1,13% - до 0,0268 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8986
|1 Российский рубль
|0.0268
|1 Австралийский доллар
|1.1763
|1 Аргентинское песо
|0.0285
|1 Белорусский рубль
|0.8297
|1 Бразильский реал
|0.4260
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1145
|100 Вон Республики Корея
|0.1465
|1 Чешская крона
|0.0744
|100 Чилийских песо
|0.2295
|1 Китайский юань
|0.2419
|1 Датская крона
|0.2541
|1 Грузинский лари
|0.5746
|1 Гонконгский доллар
|0.2169
|1 Индийская рупия
|0.0241
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1992
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1778
|1 Швейцарский франк
|1.7231
|1 Израильский шекель
|0.4815
|1 Канадский доллар
|1.2939
|1 Кувейтский динар
|5.6036
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0237
|100 Ливанских фунтов
|0.1122
|1 Малазийский ринггит
|0.4093
|1 Мексиканское песо
|0.0892
|1 Молдавский лей
|0.0972
|1 Египетский фунт
|0.1053
|1 Норвежская крона
|0.1871
|100 Узбекских сум
|0.0180
|1 Польский злотый
|0.4466
|1 Сингапурский доллар
|1.2528
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3460
|1 Турецкая лира
|0.2981
|1 Тайваньский доллар
|0.0559
|1 Таджикский сомони
|0.1753
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0686
|100 Японских йен
|1.5708
|1 Новозеландский доллар
|1.0973
|Золото (1 унция)
|2570.1365
|Серебро (1 унция)
|30.7965
|Платина (1 унция)
|1620.2275
|Палладий (1 унция)
|3084.6415
Tural İbadlıАвтор новости