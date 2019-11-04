​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.11.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,03% - до 1,8986 маната, курс рубля - на 1,13% - до 0,0268 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8986 1 Российский рубль 0.0268 1 Австралийский доллар 1.1763 1 Аргентинское песо 0.0285 1 Белорусский рубль 0.8297 1 Бразильский реал 0.4260 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1145 100 Вон Республики Корея 0.1465 1 Чешская крона 0.0744 100 Чилийских песо 0.2295 1 Китайский юань 0.2419 1 Датская крона 0.2541 1 Грузинский лари 0.5746 1 Гонконгский доллар 0.2169 1 Индийская рупия 0.0241 1 Британский фунт стерлингов 2.1992 100 Индонезийских рупий 0.0121 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1778 1 Швейцарский франк 1.7231 1 Израильский шекель 0.4815 1 Канадский доллар 1.2939 1 Кувейтский динар 5.6036 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0237 100 Ливанских фунтов 0.1122 1 Малазийский ринггит 0.4093 1 Мексиканское песо 0.0892 1 Молдавский лей 0.0972 1 Египетский фунт 0.1053 1 Норвежская крона 0.1871 100 Узбекских сум 0.0180 1 Польский злотый 0.4466 1 Сингапурский доллар 1.2528 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3460 1 Турецкая лира 0.2981 1 Тайваньский доллар 0.0559 1 Таджикский сомони 0.1753 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0686 100 Японских йен 1.5708 1 Новозеландский доллар 1.0973 Золото (1 унция) 2570.1365 Серебро (1 унция) 30.7965 Платина (1 унция) 1620.2275 Палладий (1 унция) 3084.6415