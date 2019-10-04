​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2019)

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,12% - до 1,8651 маната, курс рубля - на 0,38% - до 0,0262 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8651 1 Российский рубль 0.0262 1 Австралийский доллар 1.1478 1 Аргентинское песо 0.0294 1 Белорусский рубль 0.8160 1 Бразильский реал 0.4165 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1124 100 Вон Республики Корея 0.1423 1 Чешская крона 0.0725 100 Чилийских песо 0.2369 1 Китайский юань 0.2378 1 Датская крона 0.2498 1 Грузинский лари 0.5735 1 Гонконгский доллар 0.2168 1 Индийская рупия 0.0240 1 Британский фунт стерлингов 2.0970 100 Индонезийских рупий 0.0120 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1724 1 Швейцарский франк 1.7008 1 Израильский шекель 0.4868 1 Канадский доллар 1.2750 1 Кувейтский динар 5.5864 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0242 100 Ливанских фунтов 0.1126 1 Малазийский ринггит 0.4060 1 Мексиканское песо 0.0866 1 Молдавский лей 0.0959 1 Египетский фунт 0.1041 1 Норвежская крона 0.1865 100 Узбекских сум 0.0180 1 Польский злотый 0.4304 1 Сингапурский доллар 1.2320 1 Саудовский риал 0.4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3216 1 Турецкая лира 0.2986 1 Тайваньский доллар 0.0550 1 Таджикский сомони 0.1754 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0691 100 Японских йен 1.5913 1 Новозеландский доллар 1.0742 Золото (1 унция) 2563.5235 Серебро (1 унция) 29.9009 Платина (1 унция) 1505.4775 Палладий (1 унция) 2819.8240