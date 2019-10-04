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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2019)

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,12% - до 1,8651 маната, курс рубля - на 0,38% - до 0,0262 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8651
1 Российский рубль 0.0262
1 Австралийский доллар 1.1478
1 Аргентинское песо 0.0294
1 Белорусский рубль 0.8160
1 Бразильский реал 0.4165
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1124
100 Вон Республики Корея 0.1423
1 Чешская крона 0.0725
100 Чилийских песо 0.2369
1 Китайский юань 0.2378
1 Датская крона 0.2498
1 Грузинский лари 0.5735
1 Гонконгский доллар 0.2168
1 Индийская рупия 0.0240
1 Британский фунт стерлингов 2.0970
100 Индонезийских рупий 0.0120
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1724
1 Швейцарский франк 1.7008
1 Израильский шекель 0.4868
1 Канадский доллар 1.2750
1 Кувейтский динар 5.5864
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0242
100 Ливанских фунтов 0.1126
1 Малазийский ринггит 0.4060
1 Мексиканское песо 0.0866
1 Молдавский лей 0.0959
1 Египетский фунт 0.1041
1 Норвежская крона 0.1865
100 Узбекских сум 0.0180
1 Польский злотый 0.4304
1 Сингапурский доллар 1.2320
1 Саудовский риал 0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3216
1 Турецкая лира 0.2986
1 Тайваньский доллар 0.0550
1 Таджикский сомони 0.1754
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0691
100 Японских йен 1.5913
1 Новозеландский доллар 1.0742
Золото (1 унция) 2563.5235
Серебро (1 унция) 29.9009
Платина (1 унция) 1505.4775
Палладий (1 унция) 2819.8240
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