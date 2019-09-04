​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.09.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,32% - до 1,8657 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0255 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8657
|1 Российский рубль
|0.0255
|1 Австралийский доллар
|1.1518
|1 Аргентинское песо
|0.0307
|1 Белорусский рубль
|0.8025
|1 Бразильский реал
|0.4078
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1128
|100 Вон Республики Корея
|0.1405
|1 Чешская крона
|0.0722
|100 Чилийских песо
|0.2342
|1 Китайский юань
|0.2372
|1 Датская крона
|0.2502
|1 Грузинский лари
|0.5741
|1 Гонконгский доллар
|0.2167
|1 Индийская рупия
|0.0236
|1 Британский фунт стерлингов
|2.0572
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1733
|1 Швейцарский франк
|1.7220
|1 Израильский шекель
|0.4800
|1 Канадский доллар
|1.2757
|1 Кувейтский динар
|5.5894
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0242
|100 Ливанских фунтов
|0.1128
|1 Малазийский ринггит
|0.4037
|1 Мексиканское песо
|0.0853
|1 Молдавский лей
|0.0956
|1 Египетский фунт
|0.1026
|1 Норвежская крона
|0.1869
|100 Узбекских сум
|0.0181
|1 Польский злотый
|0.4292
|1 Сингапурский доллар
|1.2233
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3165
|1 Турецкая лира
|0.2966
|1 Тайваньский доллар
|0.0542
|1 Таджикский сомони
|0.1755
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0677
|100 Японских йен
|1.6029
|1 Новозеландский доллар
|1.0769
|Золото (1 унция)
|2622.0035
|Серебро (1 унция)
|33.0063
|Платина (1 унция)
|1637.3380
|Палладий (1 унция)
|2628.1320
Tural İbadlıАвтор новости