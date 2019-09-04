​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.09.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,32% - до 1,8657 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0255 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8657 1 Российский рубль 0.0255 1 Австралийский доллар 1.1518 1 Аргентинское песо 0.0307 1 Белорусский рубль 0.8025 1 Бразильский реал 0.4078 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1128 100 Вон Республики Корея 0.1405 1 Чешская крона 0.0722 100 Чилийских песо 0.2342 1 Китайский юань 0.2372 1 Датская крона 0.2502 1 Грузинский лари 0.5741 1 Гонконгский доллар 0.2167 1 Индийская рупия 0.0236 1 Британский фунт стерлингов 2.0572 100 Индонезийских рупий 0.0120 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1733 1 Швейцарский франк 1.7220 1 Израильский шекель 0.4800 1 Канадский доллар 1.2757 1 Кувейтский динар 5.5894 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0242 100 Ливанских фунтов 0.1128 1 Малазийский ринггит 0.4037 1 Мексиканское песо 0.0853 1 Молдавский лей 0.0956 1 Египетский фунт 0.1026 1 Норвежская крона 0.1869 100 Узбекских сум 0.0181 1 Польский злотый 0.4292 1 Сингапурский доллар 1.2233 1 Саудовский риал 0.4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3165 1 Турецкая лира 0.2966 1 Тайваньский доллар 0.0542 1 Таджикский сомони 0.1755 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0677 100 Японских йен 1.6029 1 Новозеландский доллар 1.0769 Золото (1 унция) 2622.0035 Серебро (1 унция) 33.0063 Платина (1 унция) 1637.3380 Палладий (1 унция) 2628.1320