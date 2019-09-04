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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.09.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.09.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,32% - до 1,8657 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0255 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8657
1 Российский рубль 0.0255
1 Австралийский доллар 1.1518
1 Аргентинское песо 0.0307
1 Белорусский рубль 0.8025
1 Бразильский реал 0.4078
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1128
100 Вон Республики Корея 0.1405
1 Чешская крона 0.0722
100 Чилийских песо 0.2342
1 Китайский юань 0.2372
1 Датская крона 0.2502
1 Грузинский лари 0.5741
1 Гонконгский доллар 0.2167
1 Индийская рупия 0.0236
1 Британский фунт стерлингов 2.0572
100 Индонезийских рупий 0.0120
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1733
1 Швейцарский франк 1.7220
1 Израильский шекель 0.4800
1 Канадский доллар 1.2757
1 Кувейтский динар 5.5894
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0242
100 Ливанских фунтов 0.1128
1 Малазийский ринггит 0.4037
1 Мексиканское песо 0.0853
1 Молдавский лей 0.0956
1 Египетский фунт 0.1026
1 Норвежская крона 0.1869
100 Узбекских сум 0.0181
1 Польский злотый 0.4292
1 Сингапурский доллар 1.2233
1 Саудовский риал 0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3165
1 Турецкая лира 0.2966
1 Тайваньский доллар 0.0542
1 Таджикский сомони 0.1755
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0677
100 Японских йен 1.6029
1 Новозеландский доллар 1.0769
Золото (1 унция) 2622.0035
Серебро (1 унция) 33.0063
Платина (1 унция) 1637.3380
Палладий (1 унция) 2628.1320
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