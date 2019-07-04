 Наверх

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.07.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.07.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,02% - до 1,9186 маната, курс рубля повысился на 0,37% - до 0,0269 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9186
1 Российский рубль 0.0269
1 Австралийский доллар 1.1962
1 Аргентинское песо 0.0404
1 Белорусский рубль 0.8305
1 Бразильский реал 0.4441
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1208
100 Вон Республики Корея 0.1453
1 Чешская крона 0.0754
100 Чилийских песо 0.2503
1 Китайский юань 0.2474
1 Датская крона 0.2571
1 Грузинский лари 0.6048
1 Гонконгский доллар 0.2184
1 Индийская рупия 0.0247
1 Британский фунт стерлингов 2.1395
100 Индонезийских рупий 0.0120
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1827
1 Швейцарский франк 1.7237
1 Израильский шекель 0.4763
1 Канадский доллар 1.3010
1 Кувейтский динар 5.5954
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0244
100 Ливанских фунтов 0.1123
1 Малазийский ринггит 0.4113
1 Мексиканское песо 0.0894
1 Молдавский лей 0.0945
1 Египетский фунт 0.1023
1 Норвежская крона 0.1993
100 Узбекских сум 0.0198
1 Польский злотый 0.4526
1 Сингапурский доллар 1.2545
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3557
1 Турецкая лира 0.3029
1 Тайваньский доллар 0.0546
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0653
100 Японских йен 1.5771
1 Новозеландский доллар 1.1401
Золото (1 унция) 2412.8440
Серебро (1 унция) 26.0386
Платина (1 унция) 1423.8860
Палладий (1 унция) 2650.5635
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!