​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.07.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,02% - до 1,9186 маната, курс рубля повысился на 0,37% - до 0,0269 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9186 1 Российский рубль 0.0269 1 Австралийский доллар 1.1962 1 Аргентинское песо 0.0404 1 Белорусский рубль 0.8305 1 Бразильский реал 0.4441 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1208 100 Вон Республики Корея 0.1453 1 Чешская крона 0.0754 100 Чилийских песо 0.2503 1 Китайский юань 0.2474 1 Датская крона 0.2571 1 Грузинский лари 0.6048 1 Гонконгский доллар 0.2184 1 Индийская рупия 0.0247 1 Британский фунт стерлингов 2.1395 100 Индонезийских рупий 0.0120 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1827 1 Швейцарский франк 1.7237 1 Израильский шекель 0.4763 1 Канадский доллар 1.3010 1 Кувейтский динар 5.5954 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0244 100 Ливанских фунтов 0.1123 1 Малазийский ринггит 0.4113 1 Мексиканское песо 0.0894 1 Молдавский лей 0.0945 1 Египетский фунт 0.1023 1 Норвежская крона 0.1993 100 Узбекских сум 0.0198 1 Польский злотый 0.4526 1 Сингапурский доллар 1.2545 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3557 1 Турецкая лира 0.3029 1 Тайваньский доллар 0.0546 1 Таджикский сомони 0.1801 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0653 100 Японских йен 1.5771 1 Новозеландский доллар 1.1401 Золото (1 унция) 2412.8440 Серебро (1 унция) 26.0386 Платина (1 унция) 1423.8860 Палладий (1 унция) 2650.5635