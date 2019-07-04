​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.07.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,02% - до 1,9186 маната, курс рубля повысился на 0,37% - до 0,0269 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9186
|1 Российский рубль
|0.0269
|1 Австралийский доллар
|1.1962
|1 Аргентинское песо
|0.0404
|1 Белорусский рубль
|0.8305
|1 Бразильский реал
|0.4441
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1208
|100 Вон Республики Корея
|0.1453
|1 Чешская крона
|0.0754
|100 Чилийских песо
|0.2503
|1 Китайский юань
|0.2474
|1 Датская крона
|0.2571
|1 Грузинский лари
|0.6048
|1 Гонконгский доллар
|0.2184
|1 Индийская рупия
|0.0247
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1395
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1827
|1 Швейцарский франк
|1.7237
|1 Израильский шекель
|0.4763
|1 Канадский доллар
|1.3010
|1 Кувейтский динар
|5.5954
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0244
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4113
|1 Мексиканское песо
|0.0894
|1 Молдавский лей
|0.0945
|1 Египетский фунт
|0.1023
|1 Норвежская крона
|0.1993
|100 Узбекских сум
|0.0198
|1 Польский злотый
|0.4526
|1 Сингапурский доллар
|1.2545
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3557
|1 Турецкая лира
|0.3029
|1 Тайваньский доллар
|0.0546
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0653
|100 Японских йен
|1.5771
|1 Новозеландский доллар
|1.1401
|Золото (1 унция)
|2412.8440
|Серебро (1 унция)
|26.0386
|Платина (1 унция)
|1423.8860
|Палладий (1 унция)
|2650.5635
Vüsal NəbiyevАвтор новости