​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.06.2020)

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По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,01% - до 1,9066 маната, курс рубля к манату не изменился, оставшись на уровне 0,0248 маната.