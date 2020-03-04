​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.03.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,15% - до 1,8974 маната, курс рубля - на 0,39% - до 0,0258 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8974
|1 Российский рубль
|0.0258
|1 Австралийский доллар
|1.1210
|1 Аргентинское песо
|0.0273
|1 Белорусский рубль
|0.7611
|1 Бразильский реал
|0.3771
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1106
|100 Вон Республики Корея
|0.1434
|1 Чешская крона
|0.0747
|100 Чилийских песо
|0.2106
|1 Китайский юань
|0.2452
|1 Датская крона
|0.2539
|1 Грузинский лари
|0.6109
|1 Гонконгский доллар
|0.2188
|1 Индийская рупия
|0.0232
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1785
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1797
|1 Швейцарский франк
|1.7768
|1 Израильский шекель
|0.4925
|1 Канадский доллар
|1.2730
|1 Кувейтский динар
|5.5556
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1130
|1 Малазийский ринггит
|0.4064
|1 Мексиканское песо
|0.0877
|1 Молдавский лей
|0.0971
|1 Египетский фунт
|0.1086
|1 Норвежская крона
|0.1834
|100 Узбекских сум
|0.0178
|1 Польский злотый
|0.4406
|1 Сингапурский доллар
|1.2249
|1 Саудовский риал
|0.4531
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3431
|1 Турецкая лира
|0.2780
|1 Тайваньский доллар
|0.0568
|1 Таджикский сомони
|0.1756
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0680
|100 Японских йен
|1.5835
|1 Новозеландский доллар
|1.0668
|Золото (1 унция)
|2793.5760
|Серебро (1 унция)
|29.3269
|Платина (1 унция)
|1509.9400
|Палладий (1 унция)
|4230.5010