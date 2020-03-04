 Наверх

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.03.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.03.2020)

© google.az

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,15% - до 1,8974 маната, курс рубля - на 0,39% - до 0,0258 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8974
1 Российский рубль 0.0258
1 Австралийский доллар 1.1210
1 Аргентинское песо 0.0273
1 Белорусский рубль 0.7611
1 Бразильский реал 0.3771
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1106
100 Вон Республики Корея 0.1434
1 Чешская крона 0.0747
100 Чилийских песо 0.2106
1 Китайский юань 0.2452
1 Датская крона 0.2539
1 Грузинский лари 0.6109
1 Гонконгский доллар 0.2188
1 Индийская рупия 0.0232
1 Британский фунт стерлингов 2.1785
100 Индонезийских рупий 0.0120
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1797
1 Швейцарский франк 1.7768
1 Израильский шекель 0.4925
1 Канадский доллар 1.2730
1 Кувейтский динар 5.5556
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0243
100 Ливанских фунтов 0.1130
1 Малазийский ринггит 0.4064
1 Мексиканское песо 0.0877
1 Молдавский лей 0.0971
1 Египетский фунт 0.1086
1 Норвежская крона 0.1834
100 Узбекских сум 0.0178
1 Польский злотый 0.4406
1 Сингапурский доллар 1.2249
1 Саудовский риал 0.4531
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3431
1 Турецкая лира 0.2780
1 Тайваньский доллар 0.0568
1 Таджикский сомони 0.1756
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0680
100 Японских йен 1.5835
1 Новозеландский доллар 1.0668
Золото (1 унция) 2793.5760
Серебро (1 унция) 29.3269
Платина (1 унция) 1509.9400
Палладий (1 унция) 4230.5010
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!