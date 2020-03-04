​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.03.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,15% - до 1,8974 маната, курс рубля - на 0,39% - до 0,0258 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8974 1 Российский рубль 0.0258 1 Австралийский доллар 1.1210 1 Аргентинское песо 0.0273 1 Белорусский рубль 0.7611 1 Бразильский реал 0.3771 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1106 100 Вон Республики Корея 0.1434 1 Чешская крона 0.0747 100 Чилийских песо 0.2106 1 Китайский юань 0.2452 1 Датская крона 0.2539 1 Грузинский лари 0.6109 1 Гонконгский доллар 0.2188 1 Индийская рупия 0.0232 1 Британский фунт стерлингов 2.1785 100 Индонезийских рупий 0.0120 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1797 1 Швейцарский франк 1.7768 1 Израильский шекель 0.4925 1 Канадский доллар 1.2730 1 Кувейтский динар 5.5556 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0243 100 Ливанских фунтов 0.1130 1 Малазийский ринггит 0.4064 1 Мексиканское песо 0.0877 1 Молдавский лей 0.0971 1 Египетский фунт 0.1086 1 Норвежская крона 0.1834 100 Узбекских сум 0.0178 1 Польский злотый 0.4406 1 Сингапурский доллар 1.2249 1 Саудовский риал 0.4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3431 1 Турецкая лира 0.2780 1 Тайваньский доллар 0.0568 1 Таджикский сомони 0.1756 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0680 100 Японских йен 1.5835 1 Новозеландский доллар 1.0668 Золото (1 унция) 2793.5760 Серебро (1 унция) 29.3269 Платина (1 унция) 1509.9400 Палладий (1 унция) 4230.5010