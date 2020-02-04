Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.02.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,20% - до 1,8802 маната, курс рубля повысился на 0,38% - до 0,0267 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8802
|1 Российский рубль
|0.0267
|1 Австралийский доллар
|1.1421
|1 Аргентинское песо
|0.0281
|1 Белорусский рубль
|0.7932
|1 Бразильский реал
|0.4003
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1147
|100 Вон Республики Корея
|0.1433
|1 Чешская крона
|0.0746
|100 Чилийских песо
|0.2155
|1 Китайский юань
|0.2429
|1 Датская крона
|0.2516
|1 Грузинский лари
|0.5948
|1 Гонконгский доллар
|0.2188
|1 Индийская рупия
|0.0239
|1 Британский фунт стерлингов
|2.2111
|100 Индонезийских рупий
|0.0124
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1764
|1 Швейцарский франк
|1.7585
|1 Израильский шекель
|0.4934
|1 Канадский доллар
|1.2792
|1 Кувейтский динар
|5.5865
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0242
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4131
|1 Мексиканское песо
|0.0906
|1 Молдавский лей
|0.0975
|1 Египетский фунт
|0.1074
|1 Норвежская крона
|0.1836
|100 Узбекских сум
|0.0178
|1 Польский злотый
|0.4374
|1 Сингапурский доллар
|1.2401
|1 Саудовский риал
|0.4531
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3411
|1 Турецкая лира
|0.2841
|1 Тайваньский доллар
|0.0563
|1 Таджикский сомони
|0.1753
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0681
|100 Японских йен
|1.5634
|1 Новозеландский доллар
|1.0994
|Золото (1 унция)
|2677.6190
|Серебро (1 унция)
|30.1370
|Платина (1 унция)
|1653.4115
|Палладий (1 унция)
|3971.2935