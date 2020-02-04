Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.02.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,20% - до 1,8802 маната, курс рубля повысился на 0,38% - до 0,0267 маната.