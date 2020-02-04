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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.02.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.02.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,20% - до 1,8802 маната, курс рубля повысился на 0,38% - до 0,0267 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8802
1 Российский рубль 0.0267
1 Австралийский доллар 1.1421
1 Аргентинское песо 0.0281
1 Белорусский рубль 0.7932
1 Бразильский реал 0.4003
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1147
100 Вон Республики Корея 0.1433
1 Чешская крона 0.0746
100 Чилийских песо 0.2155
1 Китайский юань 0.2429
1 Датская крона 0.2516
1 Грузинский лари 0.5948
1 Гонконгский доллар 0.2188
1 Индийская рупия 0.0239
1 Британский фунт стерлингов 2.2111
100 Индонезийских рупий 0.0124
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1764
1 Швейцарский франк 1.7585
1 Израильский шекель 0.4934
1 Канадский доллар 1.2792
1 Кувейтский динар 5.5865
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0242
100 Ливанских фунтов 0.1124
1 Малазийский ринггит 0.4131
1 Мексиканское песо 0.0906
1 Молдавский лей 0.0975
1 Египетский фунт 0.1074
1 Норвежская крона 0.1836
100 Узбекских сум 0.0178
1 Польский злотый 0.4374
1 Сингапурский доллар 1.2401
1 Саудовский риал 0.4531
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3411
1 Турецкая лира 0.2841
1 Тайваньский доллар 0.0563
1 Таджикский сомони 0.1753
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0681
100 Японских йен 1.5634
1 Новозеландский доллар 1.0994
Золото (1 унция) 2677.6190
Серебро (1 унция) 30.1370
Платина (1 унция) 1653.4115
Палладий (1 унция) 3971.2935
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