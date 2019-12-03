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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.12.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.12.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,51% - до 1,8826 маната, курс рубля - на 0,38% - до 0,0265 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8826
1 Российский рубль 0.0265
1 Австралийский доллар 1.1629
1 Аргентинское песо 0.0283
1 Белорусский рубль 0.8057
1 Бразильский реал 0.4031
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1170
100 Вон Республики Корея 0.1433
1 Чешская крона 0.0737
100 Чилийских песо 0.2116
1 Китайский юань 0.2415
1 Датская крона 0.2520
1 Грузинский лари 0.5735
1 Гонконгский доллар 0.2171
1 Индийская рупия 0.0238
1 Британский фунт стерлингов 2.1995
100 Индонезийских рупий 0.0120
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1784
1 Швейцарский франк 1.7130
1 Израильский шекель 0.4891
1 Канадский доллар 1.2780
1 Кувейтский динар 5.5952
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0234
100 Ливанских фунтов 0.1125
1 Малазийский ринггит 0.4073
1 Мексиканское песо 0.0869
1 Молдавский лей 0.0971
1 Египетский фунт 0.1055
1 Норвежская крона 0.1856
100 Узбекских сум 0.0179
1 Польский злотый 0.4391
1 Сингапурский доллар 1.2452
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3329
1 Турецкая лира 0.2960
1 Тайваньский доллар 0.0557
1 Таджикский сомони 0.1753
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0714
100 Японских йен 1.5570
1 Новозеландский доллар 1.1066
Золото (1 унция) 2483.8190
Серебро (1 унция) 28.7251
Платина (1 унция) 1527.8665
Палладий (1 унция) 3155.5910
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