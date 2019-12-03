​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.12.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,51% - до 1,8826 маната, курс рубля - на 0,38% - до 0,0265 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8826
|1 Российский рубль
|0.0265
|1 Австралийский доллар
|1.1629
|1 Аргентинское песо
|0.0283
|1 Белорусский рубль
|0.8057
|1 Бразильский реал
|0.4031
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1170
|100 Вон Республики Корея
|0.1433
|1 Чешская крона
|0.0737
|100 Чилийских песо
|0.2116
|1 Китайский юань
|0.2415
|1 Датская крона
|0.2520
|1 Грузинский лари
|0.5735
|1 Гонконгский доллар
|0.2171
|1 Индийская рупия
|0.0238
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1995
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1784
|1 Швейцарский франк
|1.7130
|1 Израильский шекель
|0.4891
|1 Канадский доллар
|1.2780
|1 Кувейтский динар
|5.5952
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0234
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.4073
|1 Мексиканское песо
|0.0869
|1 Молдавский лей
|0.0971
|1 Египетский фунт
|0.1055
|1 Норвежская крона
|0.1856
|100 Узбекских сум
|0.0179
|1 Польский злотый
|0.4391
|1 Сингапурский доллар
|1.2452
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3329
|1 Турецкая лира
|0.2960
|1 Тайваньский доллар
|0.0557
|1 Таджикский сомони
|0.1753
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0714
|100 Японских йен
|1.5570
|1 Новозеландский доллар
|1.1066
|Золото (1 унция)
|2483.8190
|Серебро (1 унция)
|28.7251
|Платина (1 унция)
|1527.8665
|Палладий (1 унция)
|3155.5910
Kənan SadıqovАвтор новости