​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.12.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,51% - до 1,8826 маната, курс рубля - на 0,38% - до 0,0265 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8826 1 Российский рубль 0.0265 1 Австралийский доллар 1.1629 1 Аргентинское песо 0.0283 1 Белорусский рубль 0.8057 1 Бразильский реал 0.4031 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1170 100 Вон Республики Корея 0.1433 1 Чешская крона 0.0737 100 Чилийских песо 0.2116 1 Китайский юань 0.2415 1 Датская крона 0.2520 1 Грузинский лари 0.5735 1 Гонконгский доллар 0.2171 1 Индийская рупия 0.0238 1 Британский фунт стерлингов 2.1995 100 Индонезийских рупий 0.0120 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1784 1 Швейцарский франк 1.7130 1 Израильский шекель 0.4891 1 Канадский доллар 1.2780 1 Кувейтский динар 5.5952 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0234 100 Ливанских фунтов 0.1125 1 Малазийский ринггит 0.4073 1 Мексиканское песо 0.0869 1 Молдавский лей 0.0971 1 Египетский фунт 0.1055 1 Норвежская крона 0.1856 100 Узбекских сум 0.0179 1 Польский злотый 0.4391 1 Сингапурский доллар 1.2452 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3329 1 Турецкая лира 0.2960 1 Тайваньский доллар 0.0557 1 Таджикский сомони 0.1753 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0714 100 Японских йен 1.5570 1 Новозеландский доллар 1.1066 Золото (1 унция) 2483.8190 Серебро (1 унция) 28.7251 Платина (1 унция) 1527.8665 Палладий (1 унция) 3155.5910