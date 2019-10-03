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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.10.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.10.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,23% - до 1,8629 маната, курс рубля - на 0,38% - до 0,0261 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8629
1 Российский рубль 0.0261
1 Австралийский доллар 1.1418
1 Аргентинское песо 0.0294
1 Белорусский рубль 0.8148
1 Бразильский реал 0.4116
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1114
100 Вон Республики Корея 0.1411
1 Чешская крона 0.0723
100 Чилийских песо 0.2343
1 Китайский юань 0.2378
1 Датская крона 0.2495
1 Грузинский лари 0.5728
1 Гонконгский доллар 0.2168
1 Индийская рупия 0.0239
1 Британский фунт стерлингов 2.0914
100 Индонезийских рупий 0.0120
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1722
1 Швейцарский франк 1.7040
1 Израильский шекель 0.4870
1 Канадский доллар 1.2765
1 Кувейтский динар 5.5876
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0242
100 Ливанских фунтов 0.1121
1 Малазийский ринггит 0.4060
1 Мексиканское песо 0.0859
1 Молдавский лей 0.0957
1 Египетский фунт 0.1042
1 Норвежская крона 0.1863
100 Узбекских сум 0.0180
1 Польский злотый 0.4271
1 Сингапурский доллар 1.2297
1 Саудовский риал 0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3169
1 Турецкая лира 0.2979
1 Тайваньский доллар 0.0547
1 Таджикский сомони 0.1754
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0687
100 Японских йен 1.5862
1 Новозеландский доллар 1.0650
Золото (1 унция) 2547.2460
Серебро (1 унция) 29.8726
Платина (1 унция) 1507.0670
Палладий (1 унция) 2874.5640
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