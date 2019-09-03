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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.09.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.09.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,45% - до 1,8597 маната, курс рубля - на 0,39% - до 0,0255 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8597
1 Российский рубль 0.0255
1 Австралийский доллар 1.1408
1 Аргентинское песо 0.0303
1 Белорусский рубль 0.8076
1 Бразильский реал 0.4060
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1113
100 Вон Республики Корея 0.1398
1 Чешская крона 0.0718
100 Чилийских песо 0.2345
1 Китайский юань 0.2367
1 Датская крона 0.2494
1 Грузинский лари 0.5734
1 Гонконгский доллар 0.2167
1 Индийская рупия 0.0235
1 Британский фунт стерлингов 2.0465
100 Индонезийских рупий 0.0119
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1725
1 Швейцарский франк 1.7131
1 Израильский шекель 0.4802
1 Канадский доллар 1.2743
1 Кувейтский динар 5.5868
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0242
100 Ливанских фунтов 0.1124
1 Малазийский ринггит 0.4024
1 Мексиканское песо 0.0845
1 Молдавский лей 0.0959
1 Египетский фунт 0.1026
1 Норвежская крона 0.1863
100 Узбекских сум 0.0181
1 Польский злотый 0.4262
1 Сингапурский доллар 1.2197
1 Саудовский риал 0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3231
1 Турецкая лира 0.2925
1 Тайваньский доллар 0.0541
1 Таджикский сомони 0.1755
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0674
100 Японских йен 1.5992
1 Новозеландский доллар 1.0685
Золото (1 унция) 2591.5140
Серебро (1 унция) 31.3302
Платина (1 унция) 1587.4855
Палладий (1 унция) 2619.5215
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