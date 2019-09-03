​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.09.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,45% - до 1,8597 маната, курс рубля - на 0,39% - до 0,0255 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8597
|1 Российский рубль
|0.0255
|1 Австралийский доллар
|1.1408
|1 Аргентинское песо
|0.0303
|1 Белорусский рубль
|0.8076
|1 Бразильский реал
|0.4060
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1113
|100 Вон Республики Корея
|0.1398
|1 Чешская крона
|0.0718
|100 Чилийских песо
|0.2345
|1 Китайский юань
|0.2367
|1 Датская крона
|0.2494
|1 Грузинский лари
|0.5734
|1 Гонконгский доллар
|0.2167
|1 Индийская рупия
|0.0235
|1 Британский фунт стерлингов
|2.0465
|100 Индонезийских рупий
|0.0119
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1725
|1 Швейцарский франк
|1.7131
|1 Израильский шекель
|0.4802
|1 Канадский доллар
|1.2743
|1 Кувейтский динар
|5.5868
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0242
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4024
|1 Мексиканское песо
|0.0845
|1 Молдавский лей
|0.0959
|1 Египетский фунт
|0.1026
|1 Норвежская крона
|0.1863
|100 Узбекских сум
|0.0181
|1 Польский злотый
|0.4262
|1 Сингапурский доллар
|1.2197
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3231
|1 Турецкая лира
|0.2925
|1 Тайваньский доллар
|0.0541
|1 Таджикский сомони
|0.1755
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0674
|100 Японских йен
|1.5992
|1 Новозеландский доллар
|1.0685
|Золото (1 унция)
|2591.5140
|Серебро (1 унция)
|31.3302
|Платина (1 унция)
|1587.4855
|Палладий (1 унция)
|2619.5215
Tural İbadlıАвтор новости