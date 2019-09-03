​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.09.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,45% - до 1,8597 маната, курс рубля - на 0,39% - до 0,0255 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8597 1 Российский рубль 0.0255 1 Австралийский доллар 1.1408 1 Аргентинское песо 0.0303 1 Белорусский рубль 0.8076 1 Бразильский реал 0.4060 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1113 100 Вон Республики Корея 0.1398 1 Чешская крона 0.0718 100 Чилийских песо 0.2345 1 Китайский юань 0.2367 1 Датская крона 0.2494 1 Грузинский лари 0.5734 1 Гонконгский доллар 0.2167 1 Индийская рупия 0.0235 1 Британский фунт стерлингов 2.0465 100 Индонезийских рупий 0.0119 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1725 1 Швейцарский франк 1.7131 1 Израильский шекель 0.4802 1 Канадский доллар 1.2743 1 Кувейтский динар 5.5868 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0242 100 Ливанских фунтов 0.1124 1 Малазийский ринггит 0.4024 1 Мексиканское песо 0.0845 1 Молдавский лей 0.0959 1 Египетский фунт 0.1026 1 Норвежская крона 0.1863 100 Узбекских сум 0.0181 1 Польский злотый 0.4262 1 Сингапурский доллар 1.2197 1 Саудовский риал 0.4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3231 1 Турецкая лира 0.2925 1 Тайваньский доллар 0.0541 1 Таджикский сомони 0.1755 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0674 100 Японских йен 1.5992 1 Новозеландский доллар 1.0685 Золото (1 унция) 2591.5140 Серебро (1 унция) 31.3302 Платина (1 унция) 1587.4855 Палладий (1 унция) 2619.5215