​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.07.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро не изменился, оставшись на уровне 1,9190 маната, курс рубля снизился на 0,74% - до 0,0268 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9190 1 Российский рубль 0.0268 1 Австралийский доллар 1.1895 1 Аргентинское песо 0.0403 1 Белорусский рубль 0.8305 1 Бразильский реал 0.4419 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1204 100 Вон Республики Корея 0.1450 1 Чешская крона 0.0754 100 Чилийских песо 0.2498 1 Китайский юань 0.2469 1 Датская крона 0.2571 1 Грузинский лари 0.6039 1 Гонконгский доллар 0.2180 1 Индийская рупия 0.0247 1 Британский фунт стерлингов 2.1401 100 Индонезийских рупий 0.0120 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1821 1 Швейцарский франк 1.7251 1 Израильский шекель 0.4752 1 Канадский доллар 1.2970 1 Кувейтский динар 5.5959 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0245 100 Ливанских фунтов 0.1123 1 Малазийский ринггит 0.4106 1 Мексиканское песо 0.0892 1 Молдавский лей 0.0944 1 Египетский фунт 0.1023 1 Норвежская крона 0.1983 100 Узбекских сум 0.0198 1 Польский злотый 0.4522 1 Сингапурский доллар 1.2537 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3558 1 Турецкая лира 0.3005 1 Тайваньский доллар 0.0547 1 Таджикский сомони 0.1801 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0650 100 Японских йен 1.5795 1 Новозеландский доллар 1.1355 Золото (1 унция) 2426.1550 Серебро (1 унция) 26.0514 Платина (1 унция) 1412.0115 Палладий (1 унция) 2657.2530