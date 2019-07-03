​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.07.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро не изменился, оставшись на уровне 1,9190 маната, курс рубля снизился на 0,74% - до 0,0268 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9190
|1 Российский рубль
|0.0268
|1 Австралийский доллар
|1.1895
|1 Аргентинское песо
|0.0403
|1 Белорусский рубль
|0.8305
|1 Бразильский реал
|0.4419
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1204
|100 Вон Республики Корея
|0.1450
|1 Чешская крона
|0.0754
|100 Чилийских песо
|0.2498
|1 Китайский юань
|0.2469
|1 Датская крона
|0.2571
|1 Грузинский лари
|0.6039
|1 Гонконгский доллар
|0.2180
|1 Индийская рупия
|0.0247
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1401
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1821
|1 Швейцарский франк
|1.7251
|1 Израильский шекель
|0.4752
|1 Канадский доллар
|1.2970
|1 Кувейтский динар
|5.5959
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0245
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4106
|1 Мексиканское песо
|0.0892
|1 Молдавский лей
|0.0944
|1 Египетский фунт
|0.1023
|1 Норвежская крона
|0.1983
|100 Узбекских сум
|0.0198
|1 Польский злотый
|0.4522
|1 Сингапурский доллар
|1.2537
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3558
|1 Турецкая лира
|0.3005
|1 Тайваньский доллар
|0.0547
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0650
|100 Японских йен
|1.5795
|1 Новозеландский доллар
|1.1355
|Золото (1 унция)
|2426.1550
|Серебро (1 унция)
|26.0514
|Платина (1 унция)
|1412.0115
|Палладий (1 унция)
|2657.2530
Tural İbadlıАвтор новости