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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.07.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.07.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро не изменился, оставшись на уровне 1,9190 маната, курс рубля снизился на 0,74% - до 0,0268 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9190
1 Российский рубль 0.0268
1 Австралийский доллар 1.1895
1 Аргентинское песо 0.0403
1 Белорусский рубль 0.8305
1 Бразильский реал 0.4419
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1204
100 Вон Республики Корея 0.1450
1 Чешская крона 0.0754
100 Чилийских песо 0.2498
1 Китайский юань 0.2469
1 Датская крона 0.2571
1 Грузинский лари 0.6039
1 Гонконгский доллар 0.2180
1 Индийская рупия 0.0247
1 Британский фунт стерлингов 2.1401
100 Индонезийских рупий 0.0120
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1821
1 Швейцарский франк 1.7251
1 Израильский шекель 0.4752
1 Канадский доллар 1.2970
1 Кувейтский динар 5.5959
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0245
100 Ливанских фунтов 0.1123
1 Малазийский ринггит 0.4106
1 Мексиканское песо 0.0892
1 Молдавский лей 0.0944
1 Египетский фунт 0.1023
1 Норвежская крона 0.1983
100 Узбекских сум 0.0198
1 Польский злотый 0.4522
1 Сингапурский доллар 1.2537
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3558
1 Турецкая лира 0.3005
1 Тайваньский доллар 0.0547
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0650
100 Японских йен 1.5795
1 Новозеландский доллар 1.1355
Золото (1 унция) 2426.1550
Серебро (1 унция) 26.0514
Платина (1 унция) 1412.0115
Палладий (1 унция) 2657.2530
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