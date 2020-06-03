​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.06.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,07% - до 1,9044, маната, курс рубля вырос на 0,4% - до 0,0248 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9044
|1 Российский рубль
|0.0248
|1 Австралийский доллар
|1.1786
|1 Аргентинское песо
|0.0247
|1 Белорусский рубль
|0.7092
|1 Бразильский реал
|0.3267
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0993
|100 Вон Республики Корея
|0.1396
|1 Чешская крона
|0.0717
|100 Чилийских песо
|0.2179
|1 Китайский юань
|0.2390
|1 Датская крона
|0.2554
|1 Грузинский лари
|0.5533
|1 Гонконгский доллар
|0.2193
|1 Индийская рупия
|0.0226
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1393
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1827
|1 Швейцарский франк
|1.7685
|1 Израильский шекель
|0.4894
|1 Канадский доллар
|1.2589
|1 Кувейтский динар
|5.5182
|1 Казахстанский тенге
|0.0043
|1 Киргизский сом
|0.0231
|100 Ливанских фунтов
|0.1127
|1 Малазийский ринггит
|0.3989
|1 Мексиканское песо
|0.0784
|1 Молдавский лей
|0.0975
|1 Египетский фунт
|0.1064
|1 Норвежская крона
|0.1789
|100 Узбекских сум
|0.0168
|1 Польский злотый
|0.4349
|1 Сингапурский доллар
|1.2165
|1 Саудовский риал
|0.4529
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3389
|1 Турецкая лира
|0.2527
|1 Тайваньский доллар
|0.0568
|1 Таджикский сомони
|0.1655
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0633
|100 Японских йен
|1.5666
|1 Новозеландский доллар
|1.0898
|Золото (1 унция)
|2935.3900
|Серебро (1 унция)
|30.3429
|Платина (1 унция)
|1424.8720
|Палладий (1 унция)
|3374.0410