Наверх

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.06.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.06.2020)

© Report

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,07% - до 1,9044, маната, курс рубля вырос на 0,4% - до 0,0248 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9044
1 Российский рубль 0.0248
1 Австралийский доллар 1.1786
1 Аргентинское песо 0.0247
1 Белорусский рубль 0.7092
1 Бразильский реал 0.3267
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.0993
100 Вон Республики Корея 0.1396
1 Чешская крона 0.0717
100 Чилийских песо 0.2179
1 Китайский юань 0.2390
1 Датская крона 0.2554
1 Грузинский лари 0.5533
1 Гонконгский доллар 0.2193
1 Индийская рупия 0.0226
1 Британский фунт стерлингов 2.1393
100 Индонезийских рупий 0.0120
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1827
1 Швейцарский франк 1.7685
1 Израильский шекель 0.4894
1 Канадский доллар 1.2589
1 Кувейтский динар 5.5182
1 Казахстанский тенге 0.0043
1 Киргизский сом 0.0231
100 Ливанских фунтов 0.1127
1 Малазийский ринггит 0.3989
1 Мексиканское песо 0.0784
1 Молдавский лей 0.0975
1 Египетский фунт 0.1064
1 Норвежская крона 0.1789
100 Узбекских сум 0.0168
1 Польский злотый 0.4349
1 Сингапурский доллар 1.2165
1 Саудовский риал 0.4529
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3389
1 Турецкая лира 0.2527
1 Тайваньский доллар 0.0568
1 Таджикский сомони 0.1655
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0633
100 Японских йен 1.5666
1 Новозеландский доллар 1.0898
Золото (1 унция) 2935.3900
Серебро (1 унция) 30.3429
Платина (1 унция) 1424.8720
Палладий (1 унция) 3374.0410
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!