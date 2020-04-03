​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.04.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,9% - до 1,8427 маната, курс рубля повысился на 2,3% - до 0,0220 маната.