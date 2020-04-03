​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.04.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,9% - до 1,8427 маната, курс рубля повысился на 2,3% - до 0,0220 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8427
|1 Российский рубль
|0.0220
|1 Австралийский доллар
|1.0314
|1 Аргентинское песо
|0.0263
|1 Белорусский рубль
|0.6544
|1 Бразильский реал
|0.3236
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0915
|100 Вон Республики Корея
|0.1380
|1 Чешская крона
|0.0668
|100 Чилийских песо
|0.1979
|1 Китайский юань
|0.2398
|1 Датская крона
|0.2468
|1 Грузинский лари
|0.5431
|1 Гонконгский доллар
|0.2193
|1 Индийская рупия
|0.0224
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1034
|100 Индонезийских рупий
|0.0103
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1682
|1 Швейцарский франк
|1.7456
|1 Израильский шекель
|0.4683
|1 Канадский доллар
|1.1996
|1 Кувейтский динар
|5.4571
|1 Казахстанский тенге
|0.0038
|1 Киргизский сом
|0.0207
|100 Ливанских фунтов
|0.1116
|1 Малазийский ринггит
|0.3895
|1 Мексиканское песо
|0.0694
|1 Молдавский лей
|0.0920
|1 Египетский фунт
|0.1080
|1 Норвежская крона
|0.1627
|100 Узбекских сум
|0.0178
|1 Польский злотый
|0.4029
|1 Сингапурский доллар
|1.1867
|1 Саудовский риал
|0.4514
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3216
|1 Турецкая лира
|0.2563
|1 Тайваньский доллар
|0.0561
|1 Таджикский сомони
|0.1665
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0617
|100 Японских йен
|1.5752
|1 Новозеландский доллар
|1.0045
|Золото (1 унция)
|2741.4625
|Серебро (1 унция)
|24.5030
|Платина (1 унция)
|1235.2965
|Палладий (1 унция)
|3814.2900