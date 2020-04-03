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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.04.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.04.2020)

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,9% - до 1,8427 маната, курс рубля повысился на 2,3% - до 0,0220 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8427
1 Российский рубль 0.0220
1 Австралийский доллар 1.0314
1 Аргентинское песо 0.0263
1 Белорусский рубль 0.6544
1 Бразильский реал 0.3236
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.0915
100 Вон Республики Корея 0.1380
1 Чешская крона 0.0668
100 Чилийских песо 0.1979
1 Китайский юань 0.2398
1 Датская крона 0.2468
1 Грузинский лари 0.5431
1 Гонконгский доллар 0.2193
1 Индийская рупия 0.0224
1 Британский фунт стерлингов 2.1034
100 Индонезийских рупий 0.0103
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1682
1 Швейцарский франк 1.7456
1 Израильский шекель 0.4683
1 Канадский доллар 1.1996
1 Кувейтский динар 5.4571
1 Казахстанский тенге 0.0038
1 Киргизский сом 0.0207
100 Ливанских фунтов 0.1116
1 Малазийский ринггит 0.3895
1 Мексиканское песо 0.0694
1 Молдавский лей 0.0920
1 Египетский фунт 0.1080
1 Норвежская крона 0.1627
100 Узбекских сум 0.0178
1 Польский злотый 0.4029
1 Сингапурский доллар 1.1867
1 Саудовский риал 0.4514
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3216
1 Турецкая лира 0.2563
1 Тайваньский доллар 0.0561
1 Таджикский сомони 0.1665
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0617
100 Японских йен 1.5752
1 Новозеландский доллар 1.0045
Золото (1 унция) 2741.4625
Серебро (1 унция) 24.5030
Платина (1 унция) 1235.2965
Палладий (1 унция) 3814.2900
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