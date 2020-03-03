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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.03.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.03.2020)

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,86% - до 1,8946 маната, курс рубля - на 1,18% - до 0,0257 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8946
1 Российский рубль 0.0257
1 Австралийский доллар 1.1136
1 Аргентинское песо 0.0273
1 Белорусский рубль 0.7594
1 Бразильский реал 0.3799
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1103
100 Вон Республики Корея 0.1425
1 Чешская крона 0.0742
100 Чилийских песо 0.2092
1 Китайский юань 0.2439
1 Датская крона 0.2535
1 Грузинский лари 0.6116
1 Гонконгский доллар 0.2185
1 Индийская рупия 0.0234
1 Британский фунт стерлингов 2.1724
100 Индонезийских рупий 0.0119
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1781
1 Швейцарский франк 1.7743
1 Израильский шекель 0.4889
1 Канадский доллар 1.2747
1 Кувейтский динар 5.5481
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0243
100 Ливанских фунтов 0.1126
1 Малазийский ринггит 0.4042
1 Мексиканское песо 0.0875
1 Молдавский лей 0.0969
1 Египетский фунт 0.1084
1 Норвежская крона 0.1827
100 Узбекских сум 0.0178
1 Польский злотый 0.4385
1 Сингапурский доллар 1.2218
1 Саудовский риал 0.4531
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3442
1 Турецкая лира 0.2751
1 Тайваньский доллар 0.0567
1 Таджикский сомони 0.1756
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0683
100 Японских йен 1.5765
1 Новозеландский доллар 1.0653
Золото (1 унция) 2719.8470
Серебро (1 унция) 28.7769
Платина (1 унция) 1486.4120
Палладий (1 унция) 4328.2510
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