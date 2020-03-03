​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.03.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,86% - до 1,8946 маната, курс рубля - на 1,18% - до 0,0257 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8946
|1 Российский рубль
|0.0257
|1 Австралийский доллар
|1.1136
|1 Аргентинское песо
|0.0273
|1 Белорусский рубль
|0.7594
|1 Бразильский реал
|0.3799
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1103
|100 Вон Республики Корея
|0.1425
|1 Чешская крона
|0.0742
|100 Чилийских песо
|0.2092
|1 Китайский юань
|0.2439
|1 Датская крона
|0.2535
|1 Грузинский лари
|0.6116
|1 Гонконгский доллар
|0.2185
|1 Индийская рупия
|0.0234
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1724
|100 Индонезийских рупий
|0.0119
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1781
|1 Швейцарский франк
|1.7743
|1 Израильский шекель
|0.4889
|1 Канадский доллар
|1.2747
|1 Кувейтский динар
|5.5481
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1126
|1 Малазийский ринггит
|0.4042
|1 Мексиканское песо
|0.0875
|1 Молдавский лей
|0.0969
|1 Египетский фунт
|0.1084
|1 Норвежская крона
|0.1827
|100 Узбекских сум
|0.0178
|1 Польский злотый
|0.4385
|1 Сингапурский доллар
|1.2218
|1 Саудовский риал
|0.4531
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3442
|1 Турецкая лира
|0.2751
|1 Тайваньский доллар
|0.0567
|1 Таджикский сомони
|0.1756
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0683
|100 Японских йен
|1.5765
|1 Новозеландский доллар
|1.0653
|Золото (1 унция)
|2719.8470
|Серебро (1 унция)
|28.7769
|Платина (1 унция)
|1486.4120
|Палладий (1 унция)
|4328.2510