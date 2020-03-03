​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.03.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,86% - до 1,8946 маната, курс рубля - на 1,18% - до 0,0257 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8946 1 Российский рубль 0.0257 1 Австралийский доллар 1.1136 1 Аргентинское песо 0.0273 1 Белорусский рубль 0.7594 1 Бразильский реал 0.3799 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1103 100 Вон Республики Корея 0.1425 1 Чешская крона 0.0742 100 Чилийских песо 0.2092 1 Китайский юань 0.2439 1 Датская крона 0.2535 1 Грузинский лари 0.6116 1 Гонконгский доллар 0.2185 1 Индийская рупия 0.0234 1 Британский фунт стерлингов 2.1724 100 Индонезийских рупий 0.0119 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1781 1 Швейцарский франк 1.7743 1 Израильский шекель 0.4889 1 Канадский доллар 1.2747 1 Кувейтский динар 5.5481 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0243 100 Ливанских фунтов 0.1126 1 Малазийский ринггит 0.4042 1 Мексиканское песо 0.0875 1 Молдавский лей 0.0969 1 Египетский фунт 0.1084 1 Норвежская крона 0.1827 100 Узбекских сум 0.0178 1 Польский злотый 0.4385 1 Сингапурский доллар 1.2218 1 Саудовский риал 0.4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3442 1 Турецкая лира 0.2751 1 Тайваньский доллар 0.0567 1 Таджикский сомони 0.1756 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0683 100 Японских йен 1.5765 1 Новозеландский доллар 1.0653 Золото (1 унция) 2719.8470 Серебро (1 унция) 28.7769 Платина (1 унция) 1486.4120 Палладий (1 унция) 4328.2510