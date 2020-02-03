​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.02.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,52% - до 1,8839 маната, курс рубля упал на 1,12% - до 0,0266 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8839 1 Российский рубль 0.0266 1 Австралийский доллар 1.1382 1 Аргентинское песо 0.0282 1 Белорусский рубль 0.7946 1 Бразильский реал 0.3969 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1137 100 Вон Республики Корея 0.1421 1 Чешская крона 0.0747 100 Чилийских песо 0.2124 1 Китайский юань 0.2423 1 Датская крона 0.2521 1 Грузинский лари 0.5894 1 Гонконгский доллар 0.2189 1 Индийская рупия 0.0238 1 Британский фунт стерлингов 2.2380 100 Индонезийских рупий 0.0124 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1765 1 Швейцарский франк 1.7643 1 Израильский шекель 0.4927 1 Канадский доллар 1.2836 1 Кувейтский динар 5.5978 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0242 100 Ливанских фунтов 0.1129 1 Малазийский ринггит 0.4132 1 Мексиканское песо 0.0901 1 Молдавский лей 0.0976 1 Египетский фунт 0.1076 1 Норвежская крона 0.1847 100 Узбекских сум 0.0178 1 Польский злотый 0.4384 1 Сингапурский доллар 1.2426 1 Саудовский риал 0.4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3408 1 Турецкая лира 0.2842 1 Тайваньский доллар 0.0560 1 Таджикский сомони 0.1754 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0681 100 Японских йен 1.5670 1 Новозеландский доллар 1.0996 Золото (1 унция) 2687.7085 Серебро (1 унция) 30.3232 Платина (1 унция) 1629.2035 Палладий (1 унция) 3890.6030