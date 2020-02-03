​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.02.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,52% - до 1,8839 маната, курс рубля упал на 1,12% - до 0,0266 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8839
|1 Российский рубль
|0.0266
|1 Австралийский доллар
|1.1382
|1 Аргентинское песо
|0.0282
|1 Белорусский рубль
|0.7946
|1 Бразильский реал
|0.3969
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1137
|100 Вон Республики Корея
|0.1421
|1 Чешская крона
|0.0747
|100 Чилийских песо
|0.2124
|1 Китайский юань
|0.2423
|1 Датская крона
|0.2521
|1 Грузинский лари
|0.5894
|1 Гонконгский доллар
|0.2189
|1 Индийская рупия
|0.0238
|1 Британский фунт стерлингов
|2.2380
|100 Индонезийских рупий
|0.0124
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1765
|1 Швейцарский франк
|1.7643
|1 Израильский шекель
|0.4927
|1 Канадский доллар
|1.2836
|1 Кувейтский динар
|5.5978
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0242
|100 Ливанских фунтов
|0.1129
|1 Малазийский ринггит
|0.4132
|1 Мексиканское песо
|0.0901
|1 Молдавский лей
|0.0976
|1 Египетский фунт
|0.1076
|1 Норвежская крона
|0.1847
|100 Узбекских сум
|0.0178
|1 Польский злотый
|0.4384
|1 Сингапурский доллар
|1.2426
|1 Саудовский риал
|0.4531
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3408
|1 Турецкая лира
|0.2842
|1 Тайваньский доллар
|0.0560
|1 Таджикский сомони
|0.1754
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0681
|100 Японских йен
|1.5670
|1 Новозеландский доллар
|1.0996
|Золото (1 унция)
|2687.7085
|Серебро (1 унция)
|30.3232
|Платина (1 унция)
|1629.2035
|Палладий (1 унция)
|3890.6030