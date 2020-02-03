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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.02.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.02.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,52% - до 1,8839 маната, курс рубля упал на 1,12% - до 0,0266 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8839
1 Российский рубль 0.0266
1 Австралийский доллар 1.1382
1 Аргентинское песо 0.0282
1 Белорусский рубль 0.7946
1 Бразильский реал 0.3969
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1137
100 Вон Республики Корея 0.1421
1 Чешская крона 0.0747
100 Чилийских песо 0.2124
1 Китайский юань 0.2423
1 Датская крона 0.2521
1 Грузинский лари 0.5894
1 Гонконгский доллар 0.2189
1 Индийская рупия 0.0238
1 Британский фунт стерлингов 2.2380
100 Индонезийских рупий 0.0124
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1765
1 Швейцарский франк 1.7643
1 Израильский шекель 0.4927
1 Канадский доллар 1.2836
1 Кувейтский динар 5.5978
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0242
100 Ливанских фунтов 0.1129
1 Малазийский ринггит 0.4132
1 Мексиканское песо 0.0901
1 Молдавский лей 0.0976
1 Египетский фунт 0.1076
1 Норвежская крона 0.1847
100 Узбекских сум 0.0178
1 Польский злотый 0.4384
1 Сингапурский доллар 1.2426
1 Саудовский риал 0.4531
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3408
1 Турецкая лира 0.2842
1 Тайваньский доллар 0.0560
1 Таджикский сомони 0.1754
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0681
100 Японских йен 1.5670
1 Новозеландский доллар 1.0996
Золото (1 унция) 2687.7085
Серебро (1 унция) 30.3232
Платина (1 унция) 1629.2035
Палладий (1 унция) 3890.6030
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