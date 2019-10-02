​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.10.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,39% - до 1,8587 маната, курс рубля упал на 0,76% - до 0,0260 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8587 1 Российский рубль 0.0260 1 Австралийский доллар 1.1413 1 Аргентинское песо 0.0295 1 Белорусский рубль 0.8161 1 Бразильский реал 0.4087 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1110 100 Вон Республики Корея 0.1412 1 Чешская крона 0.0721 100 Чилийских песо 0.2333 1 Китайский юань 0.2378 1 Датская крона 0.2490 1 Грузинский лари 0.5704 1 Гонконгский доллар 0.2168 1 Индийская рупия 0.0239 1 Британский фунт стерлингов 2.0882 100 Индонезийских рупий 0.0120 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1723 1 Швейцарский франк 1.7114 1 Израильский шекель 0.4882 1 Канадский доллар 1.2866 1 Кувейтский динар 5.5819 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0242 100 Ливанских фунтов 0.1128 1 Малазийский ринггит 0.4056 1 Мексиканское песо 0.0858 1 Молдавский лей 0.0959 1 Египетский фунт 0.1043 1 Норвежская крона 0.1863 100 Узбекских сум 0.0180 1 Польский злотый 0.4246 1 Сингапурский доллар 1.2277 1 Саудовский риал 0.4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3154 1 Турецкая лира 0.2974 1 Тайваньский доллар 0.0547 1 Таджикский сомони 0.1754 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0687 100 Японских йен 1.5765 1 Новозеландский доллар 1.0624 Золото (1 унция) 2509.8120 Серебро (1 унция) 29.2573 Платина (1 унция) 1481.8730 Палладий (1 унция) 2803.7420