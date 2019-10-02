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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.10.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.10.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,39% - до 1,8587 маната, курс рубля упал на 0,76% - до 0,0260 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8587
1 Российский рубль 0.0260
1 Австралийский доллар 1.1413
1 Аргентинское песо 0.0295
1 Белорусский рубль 0.8161
1 Бразильский реал 0.4087
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1110
100 Вон Республики Корея 0.1412
1 Чешская крона 0.0721
100 Чилийских песо 0.2333
1 Китайский юань 0.2378
1 Датская крона 0.2490
1 Грузинский лари 0.5704
1 Гонконгский доллар 0.2168
1 Индийская рупия 0.0239
1 Британский фунт стерлингов 2.0882
100 Индонезийских рупий 0.0120
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1723
1 Швейцарский франк 1.7114
1 Израильский шекель 0.4882
1 Канадский доллар 1.2866
1 Кувейтский динар 5.5819
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0242
100 Ливанских фунтов 0.1128
1 Малазийский ринггит 0.4056
1 Мексиканское песо 0.0858
1 Молдавский лей 0.0959
1 Египетский фунт 0.1043
1 Норвежская крона 0.1863
100 Узбекских сум 0.0180
1 Польский злотый 0.4246
1 Сингапурский доллар 1.2277
1 Саудовский риал 0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3154
1 Турецкая лира 0.2974
1 Тайваньский доллар 0.0547
1 Таджикский сомони 0.1754
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0687
100 Японских йен 1.5765
1 Новозеландский доллар 1.0624
Золото (1 унция) 2509.8120
Серебро (1 унция) 29.2573
Платина (1 унция) 1481.8730
Палладий (1 унция) 2803.7420
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