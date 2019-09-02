​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.09.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,84% - до 1,8680 маната, курс рубля повысился на 0,39% - до 0,0256 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8680 1 Российский рубль 0.0256 1 Австралийский доллар 1.1435 1 Аргентинское песо 0.0286 1 Белорусский рубль 0.8151 1 Бразильский реал 0.4101 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1118 100 Вон Республики Корея 0.1403 1 Чешская крона 0.0720 100 Чилийских песо 0.2356 1 Китайский юань 0.2374 1 Датская крона 0.2505 1 Грузинский лари 0.5763 1 Гонконгский доллар 0.2168 1 Индийская рупия 0.0238 1 Британский фунт стерлингов 2.0670 100 Индонезийских рупий 0.0120 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1731 1 Швейцарский франк 1.7164 1 Израильский шекель 0.4810 1 Канадский доллар 1.2765 1 Кувейтский динар 5.5911 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0242 100 Ливанских фунтов 0.1119 1 Малазийский ринггит 0.4042 1 Мексиканское песо 0.0846 1 Молдавский лей 0.0957 1 Египетский фунт 0.1027 1 Норвежская крона 0.1864 100 Узбекских сум 0.0181 1 Польский злотый 0.4272 1 Сингапурский доллар 1.2238 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3262 1 Турецкая лира 0.2912 1 Тайваньский доллар 0.0542 1 Таджикский сомони 0.1756 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0676 100 Японских йен 1.6010 1 Новозеландский доллар 1.0721 Золото (1 унция) 2593.6050 Серебро (1 унция) 31.2270 Платина (1 унция) 1595.1015 Палладий (1 унция) 2619.6915