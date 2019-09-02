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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.09.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.09.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,84% - до 1,8680 маната, курс рубля повысился на 0,39% - до 0,0256 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8680
1 Российский рубль 0.0256
1 Австралийский доллар 1.1435
1 Аргентинское песо 0.0286
1 Белорусский рубль 0.8151
1 Бразильский реал 0.4101
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1118
100 Вон Республики Корея 0.1403
1 Чешская крона 0.0720
100 Чилийских песо 0.2356
1 Китайский юань 0.2374
1 Датская крона 0.2505
1 Грузинский лари 0.5763
1 Гонконгский доллар 0.2168
1 Индийская рупия 0.0238
1 Британский фунт стерлингов 2.0670
100 Индонезийских рупий 0.0120
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1731
1 Швейцарский франк 1.7164
1 Израильский шекель 0.4810
1 Канадский доллар 1.2765
1 Кувейтский динар 5.5911
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0242
100 Ливанских фунтов 0.1119
1 Малазийский ринггит 0.4042
1 Мексиканское песо 0.0846
1 Молдавский лей 0.0957
1 Египетский фунт 0.1027
1 Норвежская крона 0.1864
100 Узбекских сум 0.0181
1 Польский злотый 0.4272
1 Сингапурский доллар 1.2238
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3262
1 Турецкая лира 0.2912
1 Тайваньский доллар 0.0542
1 Таджикский сомони 0.1756
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0676
100 Японских йен 1.6010
1 Новозеландский доллар 1.0721
Золото (1 унция) 2593.6050
Серебро (1 унция) 31.2270
Платина (1 унция) 1595.1015
Палладий (1 унция) 2619.6915
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