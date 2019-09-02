​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.09.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,84% - до 1,8680 маната, курс рубля повысился на 0,39% - до 0,0256 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8680
|1 Российский рубль
|0.0256
|1 Австралийский доллар
|1.1435
|1 Аргентинское песо
|0.0286
|1 Белорусский рубль
|0.8151
|1 Бразильский реал
|0.4101
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1118
|100 Вон Республики Корея
|0.1403
|1 Чешская крона
|0.0720
|100 Чилийских песо
|0.2356
|1 Китайский юань
|0.2374
|1 Датская крона
|0.2505
|1 Грузинский лари
|0.5763
|1 Гонконгский доллар
|0.2168
|1 Индийская рупия
|0.0238
|1 Британский фунт стерлингов
|2.0670
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1731
|1 Швейцарский франк
|1.7164
|1 Израильский шекель
|0.4810
|1 Канадский доллар
|1.2765
|1 Кувейтский динар
|5.5911
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0242
|100 Ливанских фунтов
|0.1119
|1 Малазийский ринггит
|0.4042
|1 Мексиканское песо
|0.0846
|1 Молдавский лей
|0.0957
|1 Египетский фунт
|0.1027
|1 Норвежская крона
|0.1864
|100 Узбекских сум
|0.0181
|1 Польский злотый
|0.4272
|1 Сингапурский доллар
|1.2238
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3262
|1 Турецкая лира
|0.2912
|1 Тайваньский доллар
|0.0542
|1 Таджикский сомони
|0.1756
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0676
|100 Японских йен
|1.6010
|1 Новозеландский доллар
|1.0721
|Золото (1 унция)
|2593.6050
|Серебро (1 унция)
|31.2270
|Платина (1 унция)
|1595.1015
|Палладий (1 унция)
|2619.6915
Tural İbadlıАвтор новости