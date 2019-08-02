​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.08.2019)

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По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,27% - до 1,8839 маната, курс рубля снизился на 1,13% - до 0,0264 маната.