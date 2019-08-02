​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.08.2019)

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,27% - до 1,8839 маната, курс рубля снизился на 1,13% - до 0,0264 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8839
|1 Российский рубль
|0.0264
|1 Австралийский доллар
|1.1576
|1 Аргентинское песо
|0.0383
|1 Белорусский рубль
|0.8304
|1 Бразильский реал
|0.4427
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1161
|100 Вон Республики Корея
|0.1420
|1 Чешская крона
|0.0730
|100 Чилийских песо
|0.2410
|1 Китайский юань
|0.2451
|1 Датская крона
|0.2523
|1 Грузинский лари
|0.5827
|1 Гонконгский доллар
|0.2173
|1 Индийская рупия
|0.0245
|1 Британский фунт стерлингов
|2.0584
|100 Индонезийских рупий
|0.0119
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1760
|1 Швейцарский франк
|1.7192
|1 Израильский шекель
|0.4841
|1 Канадский доллар
|1.2863
|1 Кувейтский динар
|5.5777
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1129
|1 Малазийский ринггит
|0.4092
|1 Мексиканское песо
|0.0885
|1 Молдавский лей
|0.0952
|1 Египетский фунт
|0.1027
|1 Норвежская крона
|0.1913
|100 Узбекских сум
|0.0196
|1 Польский злотый
|0.4373
|1 Сингапурский доллар
|1.2358
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3384
|1 Турецкая лира
|0.3034
|1 Тайваньский доллар
|0.0542
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0670
|100 Японских йен
|1.5877
|1 Новозеландский доллар
|1.1119
|Золото (1 унция)
|2434.8930
|Серебро (1 унция)
|27.5375
|Платина (1 унция)
|1449.0205
|Палладий (1 унция)
|2446.0705
Tural İbadlıАвтор новости