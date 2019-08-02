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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.08.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.08.2019)
© Report/Elchin Murad

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,27% - до 1,8839 маната, курс рубля снизился на 1,13% - до 0,0264 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8839
1 Российский рубль 0.0264
1 Австралийский доллар 1.1576
1 Аргентинское песо 0.0383
1 Белорусский рубль 0.8304
1 Бразильский реал 0.4427
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1161
100 Вон Республики Корея 0.1420
1 Чешская крона 0.0730
100 Чилийских песо 0.2410
1 Китайский юань 0.2451
1 Датская крона 0.2523
1 Грузинский лари 0.5827
1 Гонконгский доллар 0.2173
1 Индийская рупия 0.0245
1 Британский фунт стерлингов 2.0584
100 Индонезийских рупий 0.0119
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1760
1 Швейцарский франк 1.7192
1 Израильский шекель 0.4841
1 Канадский доллар 1.2863
1 Кувейтский динар 5.5777
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0243
100 Ливанских фунтов 0.1129
1 Малазийский ринггит 0.4092
1 Мексиканское песо 0.0885
1 Молдавский лей 0.0952
1 Египетский фунт 0.1027
1 Норвежская крона 0.1913
100 Узбекских сум 0.0196
1 Польский злотый 0.4373
1 Сингапурский доллар 1.2358
1 Саудовский риал 0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3384
1 Турецкая лира 0.3034
1 Тайваньский доллар 0.0542
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0670
100 Японских йен 1.5877
1 Новозеландский доллар 1.1119
Золото (1 унция) 2434.8930
Серебро (1 унция) 27.5375
Платина (1 унция) 1449.0205
Палладий (1 унция) 2446.0705
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