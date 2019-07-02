Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.07.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,53%- до 1,9190 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0270 маната.