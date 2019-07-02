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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.07.2019)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.07.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,53%- до 1,9190 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0270 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9190
1 Российский рубль 0.0270
1 Австралийский доллар 1.1874
1 Аргентинское песо 0.0401
1 Белорусский рубль 0.8332
1 Бразильский реал 0.4424
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1202
100 Вон Республики Корея 0.1457
1 Чешская крона 0.0754
100 Чилийских песо 0.2501
1 Китайский юань 0.2477
1 Датская крона 0.2571
1 Грузинский лари 0.6034
1 Гонконгский доллар 0.2179
1 Индийская рупия 0.0247
1 Британский фунт стерлингов 2.1484
100 Индонезийских рупий 0.0120
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1819
1 Швейцарский франк 1.7228
1 Израильский шекель 0.4744
1 Канадский доллар 1.2953
1 Кувейтский динар 5.5931
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0236
100 Ливанских фунтов 0.1120
1 Малазийский ринггит 0.4108
1 Мексиканское песо 0.0890
1 Молдавский лей 0.0940
1 Египетский фунт 0.1018
1 Норвежская крона 0.1982
100 Узбекских сум 0.0199
1 Польский злотый 0.4523
1 Сингапурский доллар 1.2537
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3598
1 Турецкая лира 0.3006
1 Тайваньский доллар 0.0548
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0649
100 Японских йен 1.5686
1 Новозеландский доллар 1.1350
Золото (1 унция) 2364.9635
Серебро (1 унция) 25.8231
Платина (1 унция) 1420.9960
Палладий (1 унция) 2635.4590
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