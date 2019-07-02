Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.07.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,53%- до 1,9190 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0270 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9190
|1 Российский рубль
|0.0270
|1 Австралийский доллар
|1.1874
|1 Аргентинское песо
|0.0401
|1 Белорусский рубль
|0.8332
|1 Бразильский реал
|0.4424
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1202
|100 Вон Республики Корея
|0.1457
|1 Чешская крона
|0.0754
|100 Чилийских песо
|0.2501
|1 Китайский юань
|0.2477
|1 Датская крона
|0.2571
|1 Грузинский лари
|0.6034
|1 Гонконгский доллар
|0.2179
|1 Индийская рупия
|0.0247
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1484
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1819
|1 Швейцарский франк
|1.7228
|1 Израильский шекель
|0.4744
|1 Канадский доллар
|1.2953
|1 Кувейтский динар
|5.5931
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0236
|100 Ливанских фунтов
|0.1120
|1 Малазийский ринггит
|0.4108
|1 Мексиканское песо
|0.0890
|1 Молдавский лей
|0.0940
|1 Египетский фунт
|0.1018
|1 Норвежская крона
|0.1982
|100 Узбекских сум
|0.0199
|1 Польский злотый
|0.4523
|1 Сингапурский доллар
|1.2537
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3598
|1 Турецкая лира
|0.3006
|1 Тайваньский доллар
|0.0548
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0649
|100 Японских йен
|1.5686
|1 Новозеландский доллар
|1.1350
|Золото (1 унция)
|2364.9635
|Серебро (1 унция)
|25.8231
|Платина (1 унция)
|1420.9960
|Палладий (1 унция)
|2635.4590
Aqşin RafiqoğluАвтор новости