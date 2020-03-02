Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.03.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,51% - до 1,8784 маната, курс рубля упал на 0,39% - до 0,0254 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8784
|1 Российский рубль
|0.0254
|1 Австралийский доллар
|1.1083
|1 Аргентинское песо
|0.0273
|1 Белорусский рубль
|0.7604
|1 Бразильский реал
|0.3801
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1087
|100 Вон Республики Корея
|0.1420
|1 Чешская крона
|0.0738
|100 Чилийских песо
|0.2071
|1 Китайский юань
|0.2439
|1 Датская крона
|0.2514
|1 Грузинский лари
|0.6116
|1 Гонконгский доллар
|0.2184
|1 Индийская рупия
|0.0235
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1800
|100 Индонезийских рупий
|0.0118
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1774
|1 Швейцарский франк
|1.7633
|1 Израильский шекель
|0.4898
|1 Канадский доллар
|1.2736
|1 Кувейтский динар
|5.5450
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1131
|1 Малазийский ринггит
|0.4045
|1 Мексиканское песо
|0.0865
|1 Молдавский лей
|0.0963
|1 Египетский фунт
|0.1087
|1 Норвежская крона
|0.1813
|100 Узбекских сум
|0.0178
|1 Польский злотый
|0.4340
|1 Сингапурский доллар
|1.2225
|1 Саудовский риал
|0.4531
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3346
|1 Турецкая лира
|0.2735
|1 Тайваньский доллар
|0.0566
|1 Таджикский сомони
|0.1756
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0691
|100 Японских йен
|1.5721
|1 Новозеландский доллар
|1.0577
|Золото (1 унция)
|2721.6490
|Серебро (1 унция)
|28.8569
|Платина (1 унция)
|1499.2300
|Палладий (1 унция)
|4503.5890