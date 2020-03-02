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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.03.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.03.2020)
© Report

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,51% - до 1,8784 маната, курс рубля упал на 0,39% - до 0,0254 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8784
1 Российский рубль 0.0254
1 Австралийский доллар 1.1083
1 Аргентинское песо 0.0273
1 Белорусский рубль 0.7604
1 Бразильский реал 0.3801
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1087
100 Вон Республики Корея 0.1420
1 Чешская крона 0.0738
100 Чилийских песо 0.2071
1 Китайский юань 0.2439
1 Датская крона 0.2514
1 Грузинский лари 0.6116
1 Гонконгский доллар 0.2184
1 Индийская рупия 0.0235
1 Британский фунт стерлингов 2.1800
100 Индонезийских рупий 0.0118
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1774
1 Швейцарский франк 1.7633
1 Израильский шекель 0.4898
1 Канадский доллар 1.2736
1 Кувейтский динар 5.5450
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0243
100 Ливанских фунтов 0.1131
1 Малазийский ринггит 0.4045
1 Мексиканское песо 0.0865
1 Молдавский лей 0.0963
1 Египетский фунт 0.1087
1 Норвежская крона 0.1813
100 Узбекских сум 0.0178
1 Польский злотый 0.4340
1 Сингапурский доллар 1.2225
1 Саудовский риал 0.4531
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3346
1 Турецкая лира 0.2735
1 Тайваньский доллар 0.0566
1 Таджикский сомони 0.1756
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0691
100 Японских йен 1.5721
1 Новозеландский доллар 1.0577
Золото (1 унция) 2721.6490
Серебро (1 унция) 28.8569
Платина (1 унция) 1499.2300
Палладий (1 унция) 4503.5890
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